Minister školstva Gröhling chce jednoduchšie obstarávanie učebníc, diskutuje o novele

Od budúceho roka by malo byť obstarávanie učebníc jednoduchšie a mal by sa tiež stanoviť objem učebníc, ktoré školy budú nakupovať. Povedal to pred rokovaním vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Zvýši sa kvalita vzdelávania

Začiatkom júna ministerstvo školstva otvorilo trh s učebnicami a umožnilo školám pre prvý stupeň vyberať si učebnice. Školám alebo ich zriaďovateľom sa poskytne finančný príspevok na žiaka, za ktorý si budú môcť vyberať učebnice.

Slovensko podľa Gröhlinga reálne potrebovalo, aby sa otvoril trh s učebnicami, lebo tým sa zvýši aj kvalita vzdelávania. Učitelia si totiž budú môcť vyberať také učebnice, aké potrebujú. Vysvetlil, že sa na to nebudú míňať verejné financie a ministerstvo nebude objednávať jednu učebnicu pre celé Slovensko. Dodal, že ide o efektívnejšie a zmysluplnejšie riešenie. Uznal však, že určité podmienky, ktoré stanovuje otvorený trh s učebnicami, zaviedli veľmi rýchlo.

Výnimky pre obstarávanie učebníc

Gröhling prezradil, že diskutujú s podpredsedom vlády SR Štefanom Holým (Sme rodina) o novelizácii zákona o verejnom obstarávaní. Novelou by chceli zaviesť výnimky pre obstarávanie učebníc, aby uľahčili školám ich nákup. Dodal, že by to malo byť od budúceho školského roku, teda 2021/2022. V marci 2021 plánujú zverejňovať sumu na nasledujúci školský rok 2021/2022 na učebnice, aby školy vedeli, s čím môžu rátať.

V rovnakom období by mali zverejniť aj okruh učebníc, ktoré si školy budú môcť nakupovať. Objasnil, že učebnice prichádzajú a schvaľujú sa priebežne, preto bude stanovených viacero presných termínov doplňovania okruhu učebníc. „Budeme mať presne stanovený v marci objem učebníc, budeme mať stanovenú sumu, s ktorou môžu školy rátať a budeme mať zjednodušené verejné obstarávanie,“ zhrnul minister.