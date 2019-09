Ministerstvo má výhrady k zrušeniu tendra na nákup učebníc, komoru učiteľov to neprekvapuje

Ministerstvo školstva má výhrady k zrušeniu tendra na nákup učebnice Prvouka 2. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu. Tender zrušil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), pretože podľa neho víťazi tendra nesplnili deklarovaný cieľ obstarávania.

Po rokovaní vlády o tom informoval novinárov šéf úradu Miroslav Hlivák. V súťaži uspeli tri vydavateľstvá, výsledky tendra však namietal neúspešný uchádzač. Viktora Križa zo Slovenskej komory učiteľov (SKU) osud tendra neprekvapuje.

„Za seba môžem povedať, že sa to dalo očakávať. Takto funguje naše ministerstvo. Preto sme chceli otvoriť trh a dať školám poukážky, za ktoré by si nakúpili knižky slobodne,“ povedal pre agentúru SITA Križo.

Podmienky boli príliš náročné

Križo ako učiteľ matematiky by uvítal populárnu, prepracovanú učebnicu českého matematika Milana Hejného. Na Slovensku vydáva jeho preklad z češtiny občianske združenie Indícia.

„Ministerstvo vraj tvrdilo, že je ochotné jej vydanie podporiť, ale od vydavateľa viem, že sa napokon do tendra ani nezapojili, pretože podmienky boli príliš náročné,“ vysvetlil Križo.

Podľa informácií komory učiteľov musí napríklad vydavateľ zaplatiť najprv kauciu 3 000 eur za učebnicu pre každý ročník a tiež sprístupniť elektronickú verziu. Za učebnice pre päť ročníkov by to bolo 15 000 eur, čo je pre malého vydavateľa veľká suma. Podľa Križa to diskriminuje malých vydavateľov.

Zrušený tender sa týkal Prvouky. Verejné obstarávanie na učebnicu Prvouka 2 vyhlásill rezort v apríli. „Touto pilotnou súťažou rezort školstva sledoval naplnenie cieľa Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, konkrétne umožnenie výberu z viacerých druhov učebníc a postupné uvoľnenie trhu s učebnicami,“ uviedlo ministerstvo. Učebnicové vydavateľstvo AITEC, ktoré je teraz dodávateľom učebnice Prvouka 2, namietlo v súťaži osem bodov, uvádza tlačový odbor.

Ministerstvu dali za pravdu

V prvom stupni rozhodnutia o námietke dal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) za pravdu ministerstvu v plnom rozsahu. „Na základe odvolania AITEC však Rada ÚVO zmenila rozhodnutie úradu a dala ministerstvu za pravdu iba v siedmich z ôsmich bodov,“ informuje rezort.

„V bode, v ktorom Rada nedala ministerstvu za pravdu, sa ministerstvo nestotožňuje s rozhodnutím Rady. Rozhodnutie Rady je podľa názoru ministerstva odôvodnené kritériami, ktoré nespadajú do kompetencie Rady. Ide napríklad o mieru naplnenia cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Rozhodnutie nezohľadňuje celkovú komplexnosť problematiky učebnicovej politiky a skutočnosť, že ministerstvo dalo priestor nielen existujúcim učebniciam, ale aj priestor pre vytvorenie nových učebníc. Nebolo tiež zohľadnené, že výber najvhodnejšej učebnice je na samotných školách a z toho vyplýva existencia konkurenčného prostredia,“ uvádza sa v stanovisku tlačového odboru rezortu.

Podľa ministerstva dala Rada za pravdu vydavateľovi, ktorý „účelovými námietkami napáda verejné obstarávanie, aby si zachoval postavenie na trhu, argumentuje nepravdivými tvrdeniami a podľa dostupných informácií sa správa krajne neférovo a vypocitavo“.

Ministerstvo aj naďalej plánuje súťaž na učebnice prostredníctvom verejnej súťaže, aby tak čo najviac otvorilo trh s učebnicami „pri zachovaní princípov hospodárnosti a efektívnosti“.

Konkurenti si dávajú námietky

K problému s nedostatkom učebníc sa na začiatku školského roka na základnej škole na Beňovského ulici v bratislavskej Dúbravke vyjadrila aj ministerka.

„Niektoré výpadky súvisia s problémami vo verejnom obstarávaní, lebo sú to obrovské zákazky a často sa stáva, že konkurenti si navzájom dávajú námietky a na dlhé mesiace zablokujú ten proces. Čo je škoda, lebo školský rok je oveľa kratší, ako cyklus verejného obstarávania, a preto sa nám niektoré tituly ešte nedarí obstarať,“ povedala ministerka.

Hlavné objednávacie konanie na nákup učebníc pre nasledujúci školský rok sa uskutoční výlučne cez webový portál ministerstva https://edicnyportal.iedu.sk/ a začne sa v novembri. Nedostatok a nekvalitu učebníc už dlhodobo kritizuje opozícia aj Slovenská komora učiteľov.

„Slovenský učebnicový systém sa vyznačuje predovšetkým veľkou zviazanosťou. Tvorbu učebníc iniciuje ministerstvo. To zároveň vydáva schvaľovaciu doložku, čím určuje, ktorú učebnicu školám poskytne bezplatne. Takto nastavený systém prakticky znemožňuje, aby si učitelia vyberali vhodnú učebnicu z viacerých alternatív a tvorcov učebníc nemotivuje k ich tvorbe, čo môže negatívne vplývať aj na kvalitu učebníc,“ uviedol k téme Inštitút vzdelávacej politiky (IVP).

Podľa poslanca za SaS Branislava Gröhlinga ministerstvo v skutočnosti trh s učebnicami neotvára, len ho deklaruje. „Otvorený trh s učebnicami znamená, že škola dostane financie a zo schváleného portfólia učebníc si vyberie učebnice na základe svojho rozhodnutia a svojej potreby. Ministerstvo trh neotvára, je to iba hybrid, ktorý má ďaleko od otvoreného trhu,“ povedal poslanec.