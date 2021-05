Ministerstvo obráti svoju pozornosť pri povinnej predškolskej dochádzke najmä na východ Slovenska

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce v súvislosti s povinnou predškolskou výchovou pre všetky päťročné deti venovať osobitnú pozornosť najmä situácii v Prešovskom, Košickom a v Banskobystrickom kraji.

Ako pre agentúru SITA vysvetlilo, v týchto krajoch je pomerne vysoké zastúpenie detí z marginalizovaných rómskych komunít. Dodalo, že tieto deti doposiaľ materskú školu nenavštevovali. Keďže zákon o povinnom predškolskom vzdelávaní pre všetky päťročné deti platí od začiatku tohto roka, tieto deti nastúpia prvýkrát do materskej školy v septembri 2021.

V Košickom kraji je najviac lokalít s nedostatočnou kapacitou pre deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné. Ministerstvo ich v tejto oblasti eviduje 32. Nad 20 lokalít s nedostatočnou kapacitou má Prešovský kraj.

Za ním nasleduje Banskobystrický kraj s deviatimi problémovými lokalitami. V Bratislavskom kraji sa podľa údajov ministerstva nachádza sedem lokalít s nedostatočnou kapacitou a v Nitrianskom je ich päť. Jednu problémovú lokalitu má Trenčiansky kraj a v Žilinskom kraji ministerstvo neeviduje žiadnu takúto lokalitu.

Vzdelávanie aj v nesieťových zariadeniach

Bez miesta v materskej škole v mieste svojho bydliska by mohlo byť podľa rezortu najviac päť percent päťročných detí, teda zhruba 2 400 až 3 500. Dodal, že toto číslo im vyšlo pri zohľadnení aktuálne voľných kapacít, zazmluvnených kapacít zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ) a tiež ďalších voľných kapacít podľa schválených žiadostí o zaradenie nových materských škôl do siete školských zariadení SR.

„Oproti školskému roku 2019/2020 pribudlo 20 nových materských škôl, 72 nových tried a počet prijatých detí do materských škôl sa zvýšil o 696 detí,“ priblížil. Ministerstvo uviedlo, že nedostatočnú kapacitu eviduje približne v 76 obciach.

Za jedno z riešení ministerstvo považuje aj „nesieťové“ zariadenie. Tie by podľa novely, ktorá je v parlamente v druhom čítaní, mohli získať do roku 2024 dočasnú možnosť poskytovať takéto vzdelávanie. V danom období by tak bolo predprimárne vzdelávanie absolvované v týchto zariadeniach považované za rovnocenné tomu v materskej škole, ktorá je zaradená do siete.

Osobitný register ministerstva

Nesieťové zariadenia sa však budú musieť zapísať do osobitného registra vedeného ministerstvom školstva a splniť vymedzené podmienky. Rezort konštatoval, že mnohé z monitorovaných obcí by si mohli na základe tejto novely vytvoriť aspoň na prechodné obdobie priestory, v ktorých sa bude môcť zabezpečovať povinné predprimárne vzdelávanie.

Avšak, ak sa aj napriek tomu v obci nebude nachádzať žiadna materská škola, deti budú môcť dochádzať do tých, ktoré budú najbližšie.

„Pre zabezpečenie plynulého začiatku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania bude slúžiť aj príspevok na dopravné pre deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, aby sa uľahčila dochádzka všetkých týchto detí do materských škôl, aj keď do susednej obce,“ objasnilo ministerstvo.