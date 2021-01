Ministerstvo rieši varianty testovania detí na koronavírus, školy by mohli na COVID automat nabehnúť vo februári

Pre vládu je školstvo priorita a ak to situácia dovolí, tak prvé debaty o otváraní a uvoľňovaní podmienok budú o školstve.

Hraničný termín je 1. február

Počas stredajšieho rokovania vlády to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Ako ďalej vysvetlil, budúci týždeň budú v rezorte pokračovať v systéme tak, ako je nastavený doposiaľ.

„Hraničný termín je 1. február, keď by sme mali nabehnúť na covidový automat, ktorý by nám umožnil za určitých podmienok otvárať prvý stupeň a v priebehu ďalších týždňov aj druhý stupeň. Samozrejme, je to priamo úmerné celému skríningu, ktorý prebieha tento týždeň a čaká nás ešte cez víkend. Uvidíme, aké budú dáta,“ vysvetlil Gröhling.

Viaceré varianty testovania detí

Ministerstvo aktuálne rieši viaceré varianty testovania detí na ochorenie COVID-19. „Stále pracujeme s verziou, že by sme išli do antigénov. Viete, že som bol poverený vládou, aby sme vyriešili aj kloktacie testy. Včera (19. januára, pozn. SITA) bola založená skupina, ktorá bude vyberať z jednotlivých firiem. Bola zverejnená aj výzva v rámci európskeho vestníka,“ uviedol minister.

Podmienky pre firmy zadefinovali v rámci rezortu tak, že jedna spoločnosť bude môcť poskytovať testy maximálne pre štyri kraje. „Sú ešte aj ďalšie varianty, o ktorých sme komunikovali s kolegami z Rakúska. To sú také malé výterové testy, iba z prednej časti nosu. Takže, riešime viacej tých variant, aby sme pomohli odbremeniť zdravotníkov,“ uzavrel šéf rezortu školstva.