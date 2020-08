Ministerstvo školstva chce vedu na excelentnej úrovni, podľa Paulisa si treba stanoviť priority

Slovensku chýba zhodnotenie vedeckej infraštruktúry a dlhodobý zámer jej využitia. Pre agentúru SITA to povedal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre vedu a výskum Ľudovít Paulis. Podporu vedy by chcelo ministerstvo zaistiť odmeňovaním úspešnosti vedcov a stanovením si priorít.

Vláda vo svojom programovom vyhlásení uviedla, že podpora vedy, výskumu a inovácií by mala byť dostatočná, cielená, transparentná a s merateľnými výstupmi. Zaviazala sa tak k postupnému zvýšeniu reálneho financovania vedy a výskumu s dôrazom na kvalitu či medzinárodnú spoluprácu a konkurencieschopnosť. Na zlepšenie financovania vedy a výskumu zvažuje presun všetkých kompetencií pod jeden rezort.

Snaha zlepšiť rankingy inštitúcií

Podpora vedy by mala byť podľa Paulisa rozdelená do viacerých kanálov. Jeden z nich by sa mal inšpirovať návrhom pre hodnotenie tvorivej činnosti, ktorý bol pre ministerstvo školstva vypracovaný v minulosti. Návrh tvrdí, že každá činnosť dáva nejaké hmatateľné výstupy, či už je to vedecká, učiteľská alebo umelecká činnosť.

Tajomník dopĺňa, že výsledok je však potrebné rozumne popísať a zakategorizovať podľa kvality. V prípade textov sa môže posudzovať, v akom časopise boli odpublikované a aká bola odozva vedeckej komunity, teda miera citácie.

Klasifikovať by sa mohli aj prednášky či konferencie, napríklad podľa toho, koľkí vedci tam môžu predstaviť svoju prácu. Výsledkom práce, ktorú vedci odpublikujú v dobrom časopise, je väčšia šanca, aby mal aj hospodársky alebo praktický význam.

„A keby aj nie, tak zvonku Slovensko a zvonku naše inštitúcie sú v rôznych rankingoch hodnotené práve na základe týchto merateľných výstupov. A my tieto rankingy musíme zlepšovať. Ak sa to už len tabuľkovo číselne zlepší, tak už aj to je prínos,“ vysvetlil.

Ministerstvo chce vedu na excelentnej úrovni

Nadkritickú masu financovania potrebuje Slovensko dosiahnuť v prioritnom či strategickom výskume, aby mohlo budovať excelentnosť. Ako skonštatoval Paulis, Slovensku však chýba nielen zhodnotenie vedeckej a výskumnej infraštruktúry, ktorú má, ale aj dlhodobý zámer pri jej využití a priority.

„Určité priority síce boli zadefinované, ale pokrývali prakticky všetko. To potom nie sú priority. Prvý krok je stanoviť si ukazovatele, na základe ktorých budeme vyberať priority,“ poukázal.

Malo by ísť aj o excelentné výstupy a aj o prepojiteľnosť so slovenskou praxou a ich hospodársku aplikovateľnosť. V tomto smere bude chcieť ministerstvo dotiahnuť vedu na excelentnú úroveň.