Ministerstvo školstva od začiatku budúceho roka navýši finančné pásma na stravovanie

Rezort školstva od začiatku budúceho roka navýši finančné pásma na stravovanie. Od 1. januára 2023 by namiesto pôvodných troch pásiem malo platiť päť nových finančných pásiem. Upraviť by sa malo aj zaradenie dospelých stravníkov, ktorí by mali byť zaradení do finančných pásiem „B“. Zvýšenie finančných pásiem dlhodobo požadujú zriaďovatelia aj školské jedálne. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR o tom informovalo v tlačovej správe.

Zvýšenie finančných pásiem je potrebné, aby bolo možné zachovať požadovanú kvalitu pripravovaných jedál. „Naposledy sa financie na prípravu teplého jedla v školských zariadeniach upravovali v roku 2019. Nikomu netreba vysvetľovať, že na sklonku roka 2022, po náraste cien, sú tie sumy nedostatočné. Zhodli sme sa naprieč samosprávami, naprieč školami, zriaďovateľmi a taktiež, samozrejme, na rezorte, že s tým musíme niečo urobiť,“ vysvetlil minister školstva Ján Horecký.

Keďže došlo k výraznému nárastu cien potravín, školské jedálne mali problém pripravovať výživovo a energeticky vyvážené pokrmy podľa noriem pre školské stravovanie a v súlade s Odporúčanými výživovými dávkami pre obyvateľstvo v súlade s legislatívou.