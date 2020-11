Ministerstvo školstva pracuje na debyrokratizácii, učitelia budú vypĺňať menej dokumentov

Na zorganizovanie školy v prírode by v budúcnosti mohlo školám stačiť vyplnenie jedného dokumentu namiesto šiestich, ako je to teraz. V živom vysielaní na sociálnej sieti v profile Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR to uviedla poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl na ministerstve školstva Anna Chlupíková, ktorá momentálne pracuje na debyrokratizácii.

Zníženie administratívy vo viacerých vlnách

Ako dodala, ide o jednu zo zmien, ktorá by v tejto oblasti mohla pomôcť. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v tejto súvislosti uviedol, že zníženie administratívy by malo prísť vo viacerých vlnách a udiať by sa malo aj na medzirezortnej úrovni.

Podľa Chlupíkovej je jednou zo zmien napríklad aj dobrovoľnosť pri zriadení predmetových komisií pri malých školách, pre ktoré sú nadbytočné. Doplnila, že pri príprave zmeny školského zákona a zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch naplánovali aj rad debyrokratizačných opatrení. „Avšak, musím povedať, aby sme nemali byrokraciu na školách, ako som prešla všetky tieto vyhlášky a zákony, veľa krát nezávisí od nich, ale od toho či riaditeľ, zriaďovateľ alebo riaditeľ predmetovej komisie nepožaduje ďalšie a ďalšie, niekedy aj nezákonné veci od svojich učiteľov,“ povedala.

Video ministra s hosťom

Ministerstvo tento týždeň odvysielalo prvé video, v ktorom minister so svojím hosťom odpovedá na otázky súvisiace so školstvom. Malo by ísť o pravidelné vysielanie, konajúce sa každý štvrtok o 14:00. Otázky a odpovede ministerstvo následne spracuje a zverejní na portáli Učíme na diaľku, ktorý vznikol ešte v čase prvej vlny koronavírusu.

Na otázky budú okrem ministra odpovedať aj iní odborníci na školstvo, napríklad poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl na ministerstve školstva Anna Chlupíková, generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Katarína Kalašová či riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.