Na nový zákon o vysokých školách by nemala vplývať novela o odoberaní akademických titulov

Návrh na novelu vysokoškolského zákona z dielne koaličných poslancov, ktorý má umožniť odoberať akademické tituly, by nemal mať vplyv na tvorbu nového zákona o vysokých školách. Ako pre agentúru SITA uviedol tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, je možné predpokladať, že toto ustanovenie bude obsiahnuté aj v novom zákone.

Tlačový odbor priblížil, že aj keď na predmetnom návrhu zákona pracoval tím poslancov nezávisle, bol súčinný s ministerstvom. „Aj táto poslanecká novela je v súlade s plánovanou reformou vysokoškolského zákona, ktorú avizoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS).“

Kto titul dáva, ten ho aj berie

Ministerstvo školstva na začiatku júla informovalo, že plánuje na jeseň tohto roka predstaviť nový zákon o vysokých školách. Poslanci by o ňom mali následne rozhodnúť na jar 2021.

Novelu zákona, ktorú chcú na najbližšej schôdzi parlamentu predstaviť koaliční poslanci, by mala zaviesť princíp, „kto akademický titul prideľuje, ten ho odníma“.

O neplatnosti štátnej skúšky by tak po novom mohol rozhodnúť rektor univerzity v prípade, ak absolvent záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval, alebo úmyselne neoprávnene použil časť inej práce, či ju skopíroval celú, a takto získal výhodu, ktorá mu dopomohla k ukončeniu štúdia.

Inšpirácia z Česka

Tiež vtedy, ak bude absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul. Schôdza Národnej rady SR sa začína 2. septembra.

Za vysokú školu bude teda konať rektor, no návrh podá poradná komisia. Návrh novely zákona je inšpirovaný českým vysokoškolským zákonom.

Rozdielom je, že namiesto jedného akademika by mal byť v komisii prítomný aj právnik. V prípade schválenia by mala novela vstúpiť do platnosti od začiatku roka 2021 a vzťahovať sa na záverečné práce študentov odovzdané po januári 2021.