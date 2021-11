Na pandemickú situáciu doplácajú najviac deti, slovenské reštrikcie nemajú v Európe obdobu

Na pandemickú situáciu opäť doplácajú deti, a to i tie najmenšie. Upozornila na to iniciatíva Dajme deťom hlas a vysvetlila, že deti od dvoch do 12 rokov nie sú podľa nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR už považované za plne zaočkované a od pondelka 22. novembra sa nemôžu zúčastňovať ani tréningov či krúžkov v prípade, že ochorenie COVID-19 neprekonali, alebo sa nemôžu preukázať negatívnym výsledkom testu.

Podľa iniciatívy nemá takýto prístup k deťom do 12 rokov v európskych krajinách obdobu. V tlačovej správe o tom informovala Andrea Hajdúchová z iniciatívy Dajme deťom hlas.

Diskriminačné bariéry treba odstrániť

„Deti by nemali podliehať obmedzeniam pri svojich rozvojových aktivitách a ak štát vyžaduje testovanie, mali by byť deťom neinvazívne testy dostupné bezplatne,“ zdôraznili s tým, že to sa už deje v prípade žiakov a študentov, ktorí sa testujú pred príchodom do školy, no cestou zo školy na krúžok od nich štát vyžaduje, aby rovnaký test absolvovali v mobilnom odberovom mieste.

Podľa iniciatívy by domáce testy mali deťom platiť aj na mimoškolské aktivity, obzvlášť ak bývajú v nemenných skupinách so známymi účastníkmi.

„Deti a mládež, zvlášť tie do 12 rokov, neohrozuje pandémia tak, ako dopady samotných obmedzení, ktoré im bránia žiť. Pravidlá pre prezenčnú výučbu a mimoškolské aktivity musíme urobiť tak, aby sme nevytvárali žiadne diskriminačné bariéry. Ak teda napríklad chceme vyžadovať testy, mali by im byť poskytnuté rovnako, ako pri školskej dochádzke, teda bezplatne,“ povedal Matej Stuška z občianskeho združenia Rodičia.sk.

Deti sú obetným baránkom

Andrea Hajdúchová doplnila, že od začiatku tretej vlny pandémie koronavírusu predstavujú deti a mládež do 19 rokov zlomok hospitalizovaných (3,76 percenta zo všetkých 11 833 hospitalizovaných od 23.8. do 21.11.).

„Napriek tomu, že deti nezaťažujú zdravotníctvo sme ich už predošlé školské roky obetovali pre predstavu ochrany rizikových skupín, ktorú sa – nie kvôli deťom – nepodarilo zabezpečiť. Trvalo skoro dva roky, kým sme si uvedomili význam škôl. Koľko času ešte potrebujeme, aby sme si uvedomili, že pre zdravý a plnohodnotný vývin deti sú dôležité aj všetky rozvojové aktivity?,“ pýta sa Hajdúchová.

Pripomenuli aj to, že obmedzenia pre deti dopadajú likvidačne na kluby a občianske združenia, ktoré sa deťom venujú a ohrozujú udržateľnosť celého sektora voľnočasových a športových aktivít pre deti a mládež.

„Z podhľadu vývinu jednotlivca sú voľnočasové mimoškolské aktivity nenahraditeľné iným typom aktivít a rovnocenné k pravidelnej školskej dochádzke. Výskum Rady mládeže Slovenska potvrdil ich dlhodobý pozitívny dopad na jednotlivca,“ uviedol predseda Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák.

Obmedzenia nemajú v Európe obdobu

Ako dodali, obmedzovanie voľnočasových aktivít detí do 12 rokov nemá vo vyspelých krajinách Európy obdobu.

„Holandsko, ktoré aktuálne od 13. novembra sprísnilo opatrenia, neobmedzuje vzdelávanie, šport a rozvojové činnosti detí, covid pasy v režime očkovaný/testovaný/prekonaný vyžadujú v reštauráciách, divadlách či kinách a sú potrebné aj na športoviskách, no pri športe platí výnimka a netreba ich do 18 rokov. Švajčiarsko so zhoršujúcou sa situáciou dočasne zaviedlo covid pasy od 16 rokov, no výnimkou je šport a umelecké nácviky v nemenných kolektívoch, ani Belgicko so sprísnením pravidiel od 19. novembra neobmedzilo športové tréningy. Česko rovnako sprísňuje a pri prevádzkach prechádza na režim O/P, pričom výnimku z tohto režimu majú deti do 12 rokov a deti do 18 rokov majú nárok na bezplatné testy,“ uzavrela iniciatíva Dajme deťom hlas