Na škole v Starej Ľubovni ignorujú voľbu novej riaditeľky, učitelia podávajú podnet na prokuratúru

Minulý rok v júni vzišla v Starej Ľubovni z výberového konania nová riaditeľka miestnej Základnej školy Podsadek. Napriek tomu nebola doteraz vymenovaná a školu riadi pôvodná riaditeľka, ktorú jej vedením opakovane poveril primátor mesta Ľuboš Tomko.

V tlačovej správe na to upozorňuje Nadácia Zastavme korupciu. Dodáva, že je to v rozpore so zákonom, na čo primátora už dávnejšie upozornili, no nič sa nezmenilo.

Navyše majú podozrenie, že vedenie mesta je v tomto prípade v konflikte záujmov, keďže mestský poslanec zabezpečuje pre školu suché obedy a jeho manželka bola donedávna na škole zástupkyňou. Nadácia a Slovenská komora učiteľov (SKU) podáva preto podnet na okresnú prokuratúru Stará Ľubovňa.

Odvolali aj učiteľky

SKU dlhodobo presadzuje, aby sa pri výberových konaniach zverejňovali koncepcie o rozvoji školy všetkých kandidátov na riaditeľa, aby aj verejnosť mala šancu objektívne posúdiť kvality uchádzačov. Práve zámena koncepcií v prípade dvoch uchádzačiek na riaditeľku ZŠ Podsadek tesne pred ich vypočutím bola dôvodom, prečo primátor nevymenoval víťaznú kandidátku.

Nadácia Zastavme korupciu už niekoľko mesiacov vývoj na ZŠ Podsadek sleduje. Školu navštevujú rómske deti, pričom od minulého školského roka na škole pribudlo nadštandardne veľa prípadov preradení detí do špeciálnych tried.

Nadácia podotkla, že okrem nevydarenej voľby nového riaditeľa sa v prípade tejto školy nedávno riešil aj súdny spor pre odvolanie dvoch učiteliek z Rady školy. Tie odvolali vlani uprostred letných prázdnin za neštandardných okolností.

Škola otázky nadácie odignorovala

„So znepokojením sme zistili, že práve v týchto dňoch, v čase zákazu vychádzania a prísnych obmedzení pre pandémiu koronavírusu bola na škole voľba nových členov do Rady školy spomedzi pedagogických pracovníkov. Vedenie mesta aj školy naše otázky cez infožiadosť, či sa táto voľba nemohla uskutočniť inokedy a či boli dodržané všetky hygienické predpisy, úplne odignorovali,“ podotkla Xénia Makarová z Nadácie.

Podávajú podnet na okresnú prokuratúru Stará Ľubovňa, aby preskúmala zákonnosť správnych aktov a postupu vedenia mesta ako zriaďovateľa školy.

Minulý rok Nadácia informovala aj o rozhodnutí krajskej prokuratúry v Prešove, podľa ktorého mesto Humenné pod vedením exprimátorky Jany Vaľovej (Smer-SD) porušilo zákon, keď poverovalo riaditeľov škôl ich vedením bez vyhlásenia riadneho výberového konania.