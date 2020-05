Na Univerzite v Košiciach prebehnú štátne skúšky, študenti môžu odštátnicovať buď prezenčnou formou alebo on-line

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVFL) v Košiciach sa dnes za prísnych bezpečnostných opatrení začnú štátne skúšky. Štátnice sa budú konať prezenčnou, ale aj on-line formou. Informovala o tom hovorkyňa UVFL Zuzana Bobriková.

On-line štátnice

Univerzita vzhľadom na súčasnú situáciu prijala prísne hygienické, bezpečnostné a preventívne opatrenia, s ktorými oboznámila všetkých študentov i pedagógov.

Každý študijný program má pripravený presný rozpis termínov, o ktorých boli študenti informovaní, podobne ako o termínoch opravných štátnych skúšok.

Prezenčná forma štátnych skúšok je určená pre všetkých. Študenti, predovšetkým zahraniční, ktorí sa v čase konania štátnych skúšok budú nachádzať mimo územia Slovenska, môžu štátne skúšky absolvovať on-line formou.

Prezenčná forma skúšky prebehne za prísnych opatrení

„Vítame, že parlament v skrátenom konaní prispôsobil platnú legislatívu aktuálnej situácii. Dostali sme možnosť, aby sa verejná časť štátnej skúšky mohla zabezpečiť verejným priamym prenosom. Dôsledne sme pripravili bezpečné podmienky na to, aby naši študenti mohli osobne a priamo pred komisiou obhájiť svoje vedomosti tak, ako sa na to počas celého štúdia pripravovali,“ uviedla rektorka univerzity Jana Mojžišová

Pri prezenčnej forme štátnej skúšky bude zvýšený hygienický režim zabezpečený v posluchárni, kde sa vykoná štátna skúška i príprava študentov.

Osobný kontakt, vrátane podávania rúk, bude zakázaný. Študent príde na skúšku v presne stanovenom čase vo vlastnom rúšku a rukaviciach a s vlastnými písacími pomôckami.

Prípravu i samotnú štátnu skúšku pred komisiou absolvuje v tej istej priestrannej miestnosti, ktorú bude snímať kamera.

Obhajoby záverečných prác

Prípravu na obhajobu záverečnej práce si študenti urobia doma a spolu s powerpointovou prezentáciou ju prednesú komisii po štátnici, resp. vo vopred stanovenom termíne.

Obhajoby záverečných prác sa budú konať bez prítomnosti školiteľa a oponenta. Študenti musia prezentácie záverečných prác zaslať univerzite vopred.

„Informácie o presnej organizácii a priebehu štátnych skúšok a obhajob on-line formou dostali konkrétni študenti, ktorých sa to týka, elektronickou poštou. Študijné oddelenie UVLF komunikuje so všetkými domácimi i zahraničnými študentmi po celý čas trvania opatrení súvisiacich s koronavírusom. Nikto z nich sa preto nemusí obávať, že by mu unikli dôležité informácie alebo termíny,“ dodáva prorektor pre vzdelávanie Martin Tomko.

Hromadné vyhodnotenie výsledkov štátnych skúšok sa konať nebude. Komisia zhodnotí štátnu skúšku i obhajobu záverečnej práce študenta a výsledné hodnotenia zapíše do informačného systému AIS, kde si ich študent prečíta.