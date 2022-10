Naše školstvo má množstvo nedostatkov, s nízkymi platmi či slabým statusom učiteľa sa boria takmer všetky európske krajiny

Slovenské odborníčky na vzdelávanie i Učiteľka Slovenska prednášali na Medzinárodnej konferencii Global Teacher Prize. Zúčastnení diskutovali o práci s marginalizovanými skupinami, osobnostnom rozvoji žiakov i mnohých iných témach.

Budovanie vzťahov medzi komunitami

Učiteľka Slovenska Iveta Barková odprezentovala svoju predstavu škôl ako centier miestnych komunít. Podľa Barkovej majú v mnohých európskych štátoch problém s tým, že školy sú vnímané len ako vzdelávacie inštitúcie.

Vo svojom príspevku poukázala na príklady budovania vzťahov medzi komunitami a školami. V tlačovej správe o tom informovala Eva Sládková z Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA.

Barková dodala, že ju prekvapilo, že väčšina európskych štátov rieši podobné problémy v oblasti vzdelávania. „Všetky európske krajiny, možno s výnimkou Fínska a Estónska, riešia rovnaké problémy – vysokú nezamestnanosť mladých ľudí, slabé spoločenské uznanie učiteľskej profesie, negatívny dopad dištančného vzdelávania, nedostatok pedagógov, resp. ich odchod zo školstva a rovnako ako na Slovensku nízke platy v školstve,“ vysvetlila.

Preťaženosť vzdelávacieho systému

Odborníčka na vzdelávanie z Komenského inštitútu Zuzana Labašová doplnila, že podobné problémy riešia pedagógovia bez ohľadu na to, v akom vzdelávacom systéme či s akými skupinami pracujú. Ide najmä o preťaženosť, nízke spoločenské ohodnotenie či odtrhnutosť škôl od reálneho života.

Podľa Labašovej sa ukázalo, že vyššie platy nie sú to hlavné, čo by mohlo systémy zlepšiť. „Za veľmi zaujímavé považujem to, že výhody fínskeho vzdelávania podľa fínskych učiteľov netkvie ani tak vo výške platu, prípade obrovského ocenenia spoločnosti, ale predovšetkým v slobode a autonómii, ktorú pedagóg dostane na to, aby dosiahol v triede svoje vzdelávacie ciele. Na konferencii predovšetkým dominovali témy rozvoja emócií a empatie u žiakov, ale aj vzdelávanie pomocou technológií a vytváranie prostredia pre praktické, aktívne učenie vrátane charakterového vzdelávania,“ zakončila.