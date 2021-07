Nesieťové škôlky sa môžu registrovať do siete škôl, na vytvorenie voľných miest pôjdu milióny eur

Nesieťové materské školy sa už môžu registrovať do siete škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal jeho tlačový odbor. Rezort aktuálne dokončuje registrovanie škôl, ktoré majú záujem o zaradenie do siete škôl.

Krok súvisí s povinným predprimárnym vzdelávaním detí od päť rokov. Registračný formulár pre materské školy, ktoré majú záujem byť zaradené do siete škôl, je umiestnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR.

Finančná pomoc z ministerstva

V súvislosti s predprimárnym vzdelávaním rezort poskytol finančnú pomoc päť miliónov eur na zabezpečenie miest pre päťročné deti, ktoré v septembri nastupujú do materských škôl.

Dva milióny eur sú určené na vytváranie nových tried so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ďalšie tri milióny sú určené na organizačné zabezpečenie chodu materských škôl, konkrétne mzdy zamestnancov.

Cieľom finančnej pomoci je poskytnúť predškolákom povinné predprimárne vzdelávanie aj v tých obciach a mestách, ktoré nedokázali vytvoriť dostatočné kapacity pre povinné predprimárne vzdelávanie.

Príspevok na dopravu

„Od septembra minulého roku sme s ohľadom na národnú štatistiku a metodiku zberu dát urobili prehľad o lokalitách, v ktorých je najväčší problém s voľnými miestami pre deti. Nová trieda sa zakladá spravidla pri počte desať detí. Ak bolo v niektorej lokalite viac ako deväť detí, ktoré by mali nastúpiť do povinného predprimárneho vzdelávania, zaradili sme ju k potenciálne problematickým. Celkovo sme takto vytipovali 126 oblastí,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

MŠVVaŠ SR bude rodičom poskytovať aj príspevok na dopravné pre deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné.