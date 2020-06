Obedy zadarmo pre školákov sa opäť dostanu do parlamentu, Krajniak považuje systém za náročný

Parlament by mal v júli rokovať o štátnom dotovaní obedov pre deti na materských a základných školách. „Som si takmer istý, že do 7. júla, to znamená do začiatku ďalšej riadnej schôdze parlamentu, predstavíme riešenie, ktoré vyrieši tento problém, na ktorý si najmä samosprávy sťažujú,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.

Súčasný systém považuje za administratívne náročný. Sociálny prínos tohto opatrenia sa podľa Krajniaka zachová, alebo dokonca ešte zvýši. „O finalizácii toho opatrenia ešte diskutujeme, ale myslím si, že to bude zaujímavé,“ dodal minister.

Príspevok štátu nepokrýva réžijné náklady

Všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a deti v hmotnej núdzi v materských a základných školách dostávajú štátny príspevok na tzv. obedy zadarmo vo výške 1,20 eura od 1. januára minulého roka. Všetci žiaci základných škôl majú na túto dotáciu nárok od 1. septembra 2019, teda od začiatku končiaceho sa školského roka.

Tento príspevok štátu však v mnohých prípadoch nepokrýva zvýšené režijné náklady na obedy pre žiakov, a tak sa aj po 1. septembri minulého roka mnohí rodičia podieľajú na úhrade nákladov na obedy pre svoje deti.

Dotáciu v sume 1,20 eura pritom dostáva dieťa len za deň, v ktorom sa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní v základnej škole a súčasne odobralo stravu.

Jedálne bojovali s nedostatkom zamestnancov

Mnohé samosprávy museli pri zavádzaní tzv. obedov zadarmo čeliť problémom s nedostatočnými kapacitami školských jedální, ako aj nedostatkom personálu v kuchyniach.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto pred začiatkom tohto školského roka vyhlásilo projekt Pracuj v školskej kuchyni, ktorým štát podporil nástup nových pomocných kuchárok do školských jedální v základných školách.

Týmto projektom ústredie práce spolufinancuje mzdy vyše tisícky pomocných kuchárok, ktoré boli pôvodne evidované ako nezamestnané na úrade práce. Tento projekt však trvá len do konca júna tohto roka, teda do konca aktuálneho školského roka.