Poradca Čaputovej: Volebná komisia na fakulte informatiky STU nemala právo vyhlásiť voľby za neplatné

Volebná komisia akademického senátu na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave nemala právo vyhlásiť voľby zo 16. januára za neplatné. Na sociálnej sieti na to upozornil poradca prezidentky Zuzany Čaputovej pre oblasť práva a spravodlivosti Radovan Pala. Na fakulte je akademický senát nefunkčný od júna 2019. Situáciu mali vyriešiť práve spomínané voľby.

Riadny priebeh volieb

Úlohou komisie bolo podľa Pala zabezpečiť riadny priebeh volieb. Dodal, že ak komisia v tomto procese zlyhá, nastáva otázka, či daný procesný problém je tak závažný, že mal vplyv na výsledok volieb. Posúdiť by to však mal podľa neho súd. Akademický senát (AS) fakulty je jej najvyšším kontrolným a zákonodárnym orgánom.

Volí a odvoláva dekana či schvaľuje študijné programy, počet a štruktúru pracovníkov fakulty a vyslovuje súhlas s menovaním vedeckej rady. Taktiež schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan a kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami.

Voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023 vyhlásila 17. januára volebná komisia AS za neplatné.

„Dôvodom pre neplatnosť je nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a počet odovzdaných hlasovacích lístkov,“ uviedla vo svojom stanovisku. Na mimoriadnom rokovaní 3. februára budú členovia senátu rozhodovať, kedy sa nové voľby zopakujú.

Žiadali odstúpenie dekana Kotuliaka

Zamestnanci fakulty 29. januára vydali stanovisko, ktoré podpísalo 34 pedagógov – garantov 47 predmetov, v ktorom okrem odstúpenia dekana Ivana Kotuliaka žiadali senát, aby prehodnotil svoje predchádzajúce rozhodnutie.

Zamestnanci avizujú, že ak dekan nebude reagovať na výzvu, 17. februára vstúpia do ostrého štrajku. Výuka v letnom semestri by tak mohla byť ohrozená. Hovorca STU Fedor Blaščák pre agentúra SITA potvrdil, že situácia na fakulte je vážna, no vylúčil možnosť, že by malo dôjsť k ohrozeniu výučby.

Vo štvrtok 30. januára sa k štrajkujúcim pridali protestujúci poslucháči fakulty informatiky. Na sociálnej sieti zverejnili stanovisko, ktoré môžu podpísať študenti fakulty, ktorí súhlasia s ich postojom. Nateraz ho podpísalo takmer 210 vysokoškolákov.

Prijal veľký počet zamestnancov

Problémom na fakulte je tiež to, že dekan pred voľbami do AS prijal veľký počet nových zamestnancov. Na túto skutočnosť opakovane upozorňoval štrajkový výbor zložený zo zamestnancov fakulty a protestujúci študenti vo svojich vyjadreniach. Vyslovovali najmä obavu z toho, že noví zamestnanci by mohli ovplyvniť voľby do senátu, keďže počet nových voličov stúpol o 40 percent.

Zástupcovia firiem, ktoré spolupracujú s fakultou, v otvorenom liste z 30. januára uviedli, že vnímajú neúspešné voľby do AS fakulty ako patovú situáciu a postup vedenia v prípade bývalej dekanky Márie Bielikovej ako netransparentný.

Jej výpoveď z 9. januára, ktorá súvisela s anonymným podnetom, odštartovala rokovania v rámci fakulty. Rokovanie zo 14. januára prinieslo dohodu o voľbách do AS, o zrušení výpovede Bielikovej a aj o jej odstúpení z kandidatúry do senátu.

Bývala dekanka sa však momentálne neplánuje vrátiť na fakultu. „Za súčasných okolností však nemôžem prijať ponuku na návrat na fakultu. Znamenalo by to zradiť základné hodnoty demokracie a aj mňa samotnej, a to jednoducho nemôžem spraviť,“ napísala vo svojom profile na sociálnej sieti 28. januára. Ako dôvod uviedla porušenie viacerých bodov dohody.