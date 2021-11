Posledným dňom vyučovania by mohol byť 17. december, Gröhling sa však chce poradiť s odborníkmi

Posledným dňom vyučovania by tento rok mal byť piatok 17. decembra. Na tlačovom brífingu to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že pri vydaní tohto rozhodnutia sa musí poradiť s odborníkmi a epidemickým tímom.

Vysvetlil, že diskutovať bude s nimi aj o počte týždňov, počas ktorých mladí ľudia ostanú doma. Následne by malo padnúť rozhodnutie.

Pôvodne sa mali vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 začať 23. decembra a trvať do 7. januára. Podľa pôvodného plánu by bola pre žiakov posledným dňom vyučovania streda 22. decembra a do školy by sa vrátili v pondelok 10. januára 2022.