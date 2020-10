Povinná predškolská dochádzka by mohla byť realitou už čoskoro, v škôlkach však stále chýbajú miesta

Povinné predškolské vzdelávanie pre deti od piatich rokov by sa malo budúci rok uskutočniť. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Dodal, že na tento cieľ bola v rámci príspevkov vyčlenená suma 15 miliónov eur.

Zákon o povinnej predškolskej výchove detí od piatich rokov veku má vstúpiť do platnosti v januári 2021. Od budúceho septembra by tak malo byť pripravené miesto v škôlkach pre všetky päťročné deti. Podľa poslednej analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky by do roku 2021 mohla byť dostupná kapacita pre 97,5 percenta detí, čo však stále znamená 1 460 chýbajúcich miest.

„Navýšenie rozpočtu školstvu je priamo úmerné celkovej situácii a štátnemu rozpočtu,“ povedal Gröhling. Je však rád, že sa vláda stotožnila s názorom, že vzdelávanie a školstvo je veľmi dôležité. Vyzdvihol aj prísľub zaplatenia všetkých členských príspevkov, vrátane Európskej vesmírnej agentúry či vyčlenenie peňazí na zatraktívnenie učiteľského povolania.