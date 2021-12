Premiér Heger si nechce predstaviť, že po prázdninách neotvoria školy

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) si nechce predstaviť, že by sa po 9. januári neotvorili školy. Povedal to po stredajšom rokovaní vlády. Podľa plánu potrvajú vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 do 9. januára 2022. Žiaci a študenti sa tak majú do škôl vrátiť 10. januára 2022.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) pre agentúru SITA uviedol, že o pravidlách návratu do škôl a o možných zmenách v školskom semafore budú informovať v januári. Ako ďalej dodal, pravidlá návratu do škôl budú dolaďovať medzi sviatkami.