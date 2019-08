Remišovej návrh upraví právomoci ministerstva pri prideľovaní financií pre asistentov učiteľa

Nezaradená poslankyňa NR SR Veronika Remišová predloží na septembrovú schôdzu parlamentu návrh novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Podľa jej slov má odstrániť určitú svojvôľu ministerstva školstva pri prideľovaní finančných prostriedkov pre asistentov učiteľa. Novelou chce zároveň vniesť do tejto oblasti právnu istotu a nárokovateľnosť.

„Právomoc ministerstva školstva rozhodnúť o pridelení, resp. nepridelení finančných prostriedkov pre inštitút asistenta učiteľa spôsobuje neistotu. A to nielen pre riaditeľov základných a stredných škôl, ktorí rozhodujú o prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím, v tom, či dostanú žiadané finančné prostriedky na asistenta učiteľa, ale najmä pre rodičov dotknutého dieťaťa,“ myslí si poslankyňa.

Odstránenie porušovania práv

Jej návrh novely má odstrániť zjavné porušovanie práv osôb so zdravotným postihnutím zakotvené v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala.

„Slovenská republika sa zaviazala zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe zdravotného postihnutia vylúčené zo systému všeobecného vzdelávania a aby deti so zdravotným postihnutím neboli na základe zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného základného vzdelávania alebo zo stredoškolského vzdelávania. Rovnako sa SR zaviazala, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli získať univerzálne, kvalitné a bezplatné základné a stredoškolské vzdelanie na rovnakom základe s ostatnými v spoločenstvách, v ktorých žijú,“ priblížila Remišová.

Finančné prostriedky

Podľa ministerstva školstva Remišová, ktorá vstupuje do strany Andreja Kisku Za ľudí, zjavne nerešpektuje podmienky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorý na rok 2019 vyčlenil na asistentov učiteľa 26 373 709 eur.

„Táto suma je už navýšená o osem miliónov eur, ktoré osobne vyrokovala ministerka Martina Lubyová s predchádzajúcim ministrom financií Petrom Kažimírom. Záujmom ministerstva školstva bolo poskytnúť asistentov učiteľa žiakom špeciálnych škôl a najmä podporiť inklúziu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných škôl,“ uvádza pre agentúru SITA odbor komunikácie rezortu školstva.

Ministerstvo tvrdí, že ministerka Lubyová našla finančné prostriedky, dorovnala počet asistentov učiteľa na úroveň minulého školského roka a navyše podporila inklúziu v základných školách. „Do systému asistentov učiteľa tak investuje ministerstvo školstva za rok 2019 takmer 30 miliónov eur,“ uzatvára rezort s tým, že im záleží na deťoch a žiakoch a robí reálne kroky namiesto populistických aktov Remišovej.