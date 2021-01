Školské jedálne pri materských školách sa môžu otvoriť tiež, uviedol Gröhling

Školské jedálne pri materských školách (MŠ) sa môžu otvoriť od pondelka 11. januára. Ako uviedol v diskusnej relácii TA3 V politike minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS), zhodli sa na tom s Ministerstvom zdravotníctva SR.

Dodal, že s primátormi a starostami, ktorí sú zriaďovateľmi MŠ, diskutovali o povolení fungovania školských klubov pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Pre tieto deti, ako pripomenul minister, budú od budúceho týždňa otvorené aj MŠ.

O otvorení školských jedální hovorí šéf rezortu ako o novinke, ktorú zverejnili 8. januára. „Tie deti tam majú byť od ôsmej do nejakej tretej hodiny, tak musia mať stravu. Ja som veľmi rád, že ministerstvo zdravotníctva pristúpilo na to, že za dodržania týchto podmienok to bude umožnené samosprávam,“ priblížil Gröhling.