Slovenskí žiaci pokorili medzinárodný priemer v prírodných vedách a matematike, v rámci EÚ však zaostávajú

Slovenskí žiaci sa v prírodných vedách a v matematike umiestnili nad priemerom škály medzinárodného testovania. V porovnaní s krajinami Európskej únie (EÚ) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) však mali výsledok v matematike podpriemerný a v prírodných vedách priemerný.

Vyplýva to z medzinárodnej štúdie Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) zameranej na matematiku a prírodné vedy vo štvrtom ročníku základných škôl. Ako informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, do jej štvrtého cyklu sa zapojilo zo Slovenska 157 škôl a 4 247 žiakov.

Ešte majú pred sebou kus cesty

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) ocenil, že sa výsledky slovenských žiakov v matematike zlepšili a že tak znížili podiel tých, ktorí dosiahli najslabšie výsledky.

„Vidíme ale, že stále máme pred sebou kus cesty, aby sme zlepšili zručnosti a vedomosti našich žiakov v matematike a prírodných vedách. Považujem to za jeden zo spôsobov, ako napomôcť ich uplatneniu v dospelom živote a podporiť aj ich konkurencieschopnosť,“ zhodnotil.

V matematike dosiahli slovenskí žiaci v roku 2019 skóre 510 bodov. V porovnaní s priemerom v TIMSS, čo je 500 bodov, je tak slovenské skóre vyššie, avšak priemer krajín EÚ, ktorý je 527 bodov a priemer krajín OECD, čo je 529, je ten slovenský o dosť nižší.

Slovenskí žiaci sa v porovnaní s rokom 2015 v matematike zlepšili o 12 bodov. Školáci majú porovnateľné výsledky s ich rovesníkmi v Austrálii, Bulharsku, Kanade či Španielsku. Významne lepšie výsledky dosiahli žiaci v 22 krajinách EÚ a OECD. Zo susedných krajín sa lepšie umiestnilo Rakúsko (539 bodov), Česká republika (533 bodov), Maďarsko (523 bodov) a Poľsko (520 bodov).

Tesne pod priemerom EÚ

Slovenskí štvrtáci získali v prírodných vedách skóre 521 bodov. Rovnako aj v tomto prípade to bol vyšší výsledok ako priemer škály TIMSS (500 bodov). Výsledok v prírodných vedách sa dá porovnať so zúčastnenými krajinami EÚ (522 bodov) a OECD, ktorý je vyšší o päť bodov od slovenského skóre.

Významne lepšie výsledky v prírodných vedách dosiahli štvrtáci z 12 krajín. Slovensko je v tejto oblasti na rovnakej úrovni ako Írsko, Kanada, Nemecko či Dánsko. Najlepšie sa zo susedných krajín umiestnila Česká republika (534 bodov), Poľsko (531 bodov) a Maďarsko (529 bodov). Rakúsko malo o jeden bod vyššie skóre ako Slovensko.

Medzinárodné testovanie sa koná každé štyri roky. Minulý rok ho organizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania od 13. do 24. mája 2019. Do testovania sa zapojilo viac ako 335-tisíc žiakov z 58 krajín a šiestich samostatných geografických regiónov sveta.