Slovensko podľa Európskej komisie nedostatočne integruje rómske deti v školách

Ministerstvo školstva už oficiálne obdržalo stanovisko Európskej komisie, ktoré Slovenskej republike vyčíta segregáciu rómskych detí. Agentúru SITA o tom informoval odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva.

Dodáva, že k stanovisku ministerstvo plánuje uskutočniť interné pracovné rokovania. Informácie z nich budú známe v druhej polovici novembra.

Interné rokovanie

„Môžeme potvrdiť, že odôvodnené stanovisko Európskej komisie nám bolo doručené. V tejto veci sme zároveň oslovili aj iné ministerstvá so žiadosťou o vyjadrenie, nakoľko zistenia sa týkali aj ich,“ uviedlo ministerstvo školstva.

Doplnilo, že k stanovisku sa uskutoční interné pracovné rokovanie, z ktorého vzídu konkrétne úlohy pre jednotlivé útvary tak, aby sa mohli pripraviť podklady na vyjadrenie pre ministerstvo zahraničných vecí.

Marginalizácia rómskych detí

Európska komisia v októbri zverejnila odôvodnené stanovisko, v ktorom žiadala, aby boli dodržiavané smernice Európskej únie týkajúce sa rasovej rovnosti. Komisia sa odvolávala na smernicu Európskej únie o rasovej rovnosti, ktorá zakazuje rasovú či etnickú diskrimináciu vo viacerých oblastiach života vrátane vzdelávania.

„Na Slovensku je však neprimeraný podiel rómskych detí umiestňovaný do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím a v hlavnom vzdelávacom prúde taktiež dochádza rôznymi spôsobmi k marginalizácii rómskych detí ich umiestňovaním do výhradne rómskych tried alebo škôl,“ uviedla Európska komisia.

Nedostatočné opatrenia

Slovensko bolo v roku 2015 formálne vyzvané k plneniu týchto opatrení, avšak uskutočnené kroky podľa komisie nepostačovali na vyriešenie uvedených problémov.

Slovensko má dva mesiace na to, aby reagovalo a prijalo vhodné príslušné opatrenia, inak môže komisia rozhodnúť o posunutí celého prípadu Súdnemu dvoru Európskej únie.