Ministerstvo školstva pomôže pri zabezpečení hygienických opatrení v školách

Ministerstvo školstva chce pomôcť zriaďovateľom pri zabezpečení hygienických a ochranných opatrení v školách. Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, podrobné informácie o rozsahu, objeme, dostupnosti alebo o spôsobe distribúcie materiálnej pomoci školám uverejnia v pondelok 25. mája 2020. Školy by sa mali otvárať od 1. júna.

„Budeme sa snažiť, aby sme školám, učiteľom, rodičom aj žiakom uľahčili prechod naspäť do škôl. Verím, že tak ako sme spoločne zvládli cestu z tried do online sveta, zvládneme aj cestu naspäť,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Prísne opatrenia

Otvorenie škôl od 1. júna budú sprevádzať prísne hygienické a ochranné opatrenia. Za vytvorenie a udržanie bezpečného prostredia pre žiakov aj pedagógov na konkrétnej materskej alebo základnej škole je zodpovedný jej zriaďovateľ.

„Platí to aj pre zabezpečenie dostatočného množstva ochranných rúšok, rukavíc, dezinfekcie či ďalších pomôcok, ktoré si bude vyžadovať prevádzka škôl v júni,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Zabezpečenie pomôcok

Ministerstvo školstva v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv SR sa v súčasnosti snaží pomôcť školám a ich zriaďovateľom pri zabezpečení dostupných ochranných pomôcok na prvé dni po otvorení škôl.

O ďalších možnostiach pomoci v nasledujúcich júnových dňoch bude ministerstvo školstva priebežne informovať školy a ich zriaďovateľov po dohode so Správou štátnych hmotných rezerv SR.

Dobrovoľná dochádzka

Od 1. júna by sa mali otvoriť všetky škôlky a základné školy od prvého do piateho ročníka. Otvorené by mali byť aj špeciálne materské školy a prvý až piaty ročník špeciálnych základných škôl.

Školská dochádzka by však mala byť dobrovoľná, rodičia tak budú môcť aj naďalej ostať s deťmi doma. Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka bude vzdelávanie aj naďalej prebiehať dištančnou formou. Prezenčná výučba bola na všetkých školách prerušená od 16. marca.