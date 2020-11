Štát pomôže základným umeleckým školám, na udržanie zamestnanosti dostanú desiatky miliónov eur

Zriaďovatelia základných umeleckých škôl (ZUŠ) získajú od štátu na udržanie zamestnanosti 20 miliónov eur. Vláda na stredajšom stretnutí schválila návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v ZUŠ v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) navrhlo poskytnúť príspevok na úhradu časti mzdy zamestnanca vo výške 80 percent hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac.

Ministerský návrh ráta s tým, že na obdobie trvania mimoriadnej situácie od marca do júna 2020 je potrebné vyčleniť 20 miliónov eur. Návrh by sa mal týkať zhruba 6 192 zamestnancov a 716 ZUŠ vrátane elokovaných pracovísk. Financovaný by mal byť zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na rok 2014 – 2020.