Stovky detí študovali online na Detskej Univerzite Komenského, desiatky dosiahli titul Expert

Najvyšší titul „Expert” získalo tento rok na Detskej Univerzite Komenského (DUK) vyše 80 žiakov. Do online špeciálu univerzity sa celkovo zapojilo 473 detí vo veku od šesť do 15 rokov. Agentúru SITA o tom informoval Ján Lukáč z oddelenia marketingu a PR Divadla Aréna, ktoré spolu s IT spoločnosťou Datalan univerzitu zorganizovalo.

Medzi študentmi dominovali desaťročné deti a okrem Bratislavského kraja mal vysokú účasť aj Žilinský a Košický kraj.

Videoprednášky a testy

Deti mali možnosť od 23. marca do 3. mája absolvovať päť univerzitných ročníkov. Podľa toho, koľko ich úspešne zvládli, získali titul Tester, Junior, Senior, Master či Expert. Najvyšší titul získalo 84 detí.

DUK online špeciál ponúkol deťom vyše 40 videoprednášok. Po každej z nich čakal žiaka skúšobný test s deviatimi otázkami. Deti spolu vyplnili vyše 6 800 testov.

Cieľom univerzity je poskytnúť možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostí deťom od deväť do 14 rokov. Má tiež podporovať u detí túžbu po vedomostiach a schopnosť vnímať svet v súvislostiach, rozvíjať kritické myslenie, iniciovať ich záujem o vyššie vzdelanie či vytvárať priestor na diskusiu a konfrontáciu názorov.

Univerzitu založilo divadlo

Detská Univerzita Komenského bola založená v roku 2003 z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru. Organizátorom DUK je Divadlo Aréna, Univerzita Komenského v Bratislave, reklamná agentúra Commercium a Združenie Maxa Reinhardta.

Na rozdiel od ostatných detských univerzít v Európe, ktoré sú realizované ako vedľajšia aktivita univerzít, vznikla na pôde divadla a jej programová náplň je organizovaná Divadlom Aréna.

Patrí taktiež do európskej siete detských univerzít EUCU.NET, v ktorej figuruje ako jedna zo vzorových detských univerzít.