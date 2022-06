Sulík považuje za absurdné, aby sa vyššie platy učiteľov spájali so zvyšovaním daní na lieh či tabak (video)

Spájať zvyšovanie platov učiteľov so zvyšovaním daní na lieh či tabak považuje minister hospodárstva Richard Sulík za nekorektné.

„Tá debata je absurdná, takto to stavať do jednej roviny,“ zhodnotil s tým, že tam nevidí žiadny súvis. On sám pritom považuje za vtip fakt, že keď chcú učitelia zarábať viac, mali by ich žiaci viac piť, fajčiť a hazardovať.

Predseda koaličnej strany Sloboda a Solidarita tvrdí, že na zvyšovanie platov učiteľov treba hľadať peniaze v rozpočte a tie tam sú. Opätovne zopakoval, že liberáli budú rast daní budú vetovať.