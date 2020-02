Tri slovenské školy chcú vytvoriť "superuniverzity", aby mohli získať miliónový grant z Bruselu

Slovenské a európske vysoké školy vytvárajú aliancie, aby mohli vytvoriť „superuniverzity“ a zapojili sa tak do výzvy o päťmiliónový grant od Európskej komisie (EK). Do roku 2024 plánuje EK na území Európskej únie vznik 20 aliancií európskych univerzít, ktoré by mohli aj výrazne zvýšiť mobilitu študentov, pedagógov a výskumníkov. Informuje o tom EK na svojej stránke.

Medzinárodný kampus

Alianciu zatiaľ vytvorila Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TNUNI), Univerzita Komenského v Bratislave (UK) a Technická univerzita v Košiciach (TUKE).

TNUNI je členom sedemčlennej európskej vzdelávacej aliancie „EU radices“. Spolu chcú vytvoriť aj vysokoškolský medzinárodný kampus. Členmi aliancie sú univerzity z Francúzska, Nemecka, Poľska, Talianska či Švédska.

Ako agentúru SITA informovala Lucia Petríková z TNUNI, hlavným koordinátorom aliancie je španielska University of Castilla-la Mancha, ktorá je aj žiadateľom projektu. „Výsledky doterajších rokovaní naznačujú, že sa napokon projekt bude sústrediť výlučne na programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia,“ naznačila Petríková.

Vzdelanie na viacerých univerzitách

S Univerzitou Komenského (UK) spolupracuje na projekte osem ďalších univerzít. Ich projekt Enlight (European university Network to promote quality of LIfe, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation) by mal umožniť študentom získať vzdelanie na viacerých univerzitách súčasne. Jej členom je napríklad aj Írska národná univerzita v Galway či Univerzita v Tartu. V prípade úspechu ich projektu by mala vzniknúť „superuniverzita“.

„Vďaka aliancii Enlight získajú študenti UK prístup k množstvu nových vzdelávacích mobilít od medzinárodných online-kurzov, cez letné školy, niekoľkomesačné študijné pobyty až po spoločné magisterské programy,“ vysvetlil prorektor UK pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer.

Trvalý vplyv na všetkých úrovniach

Šesťčlenná aliancia Ulysseus, ktorej členom je aj TUKE by mala priniesť systémový, štrukturálny a trvalý vplyv na všetkých úrovniach aliancie až do roku 2030. Uvádza to oficiálna stránka slovenskej univerzity. TUKE zdôrazňuje, že združenie získava aj podporu od radníc či podnikateľov.

„Jej cieľom je prispievať ku konkurencieschopnosti, inovácii a zamestnateľnosti, a podporovať aktívne občianstvo, sociálne začlenenie, súdržnosť a osobný rozvoj študentov a zamestnancov,“ priblížila TUKE úmysel aliancie.

Európska komisia plánuje, aby do roku 2024 vzniklo na území Európskej únie 20 aliancií tvorených európskymi univerzitami, ktoré by napríklad výrazne zvýšili mobilitu. Projekt „Európske univerzity“ programu Erasmus+ umožňuje študentom získať akademický titul kombinovaním štúdií v niekoľkých krajinách EÚ. V rámci výzvy je možné získať pre jednu alianciu päť miliónov eur.

Žiadatelia musia predložiť žiadosť o grant do 26. februára. Myšlienku spájania európskych univerzít prezentoval ako prvý francúzsky prezident Emmanuel Macron v roku 2017 na pôde Sorbonny v Paríži. Cieľom myšlienky je prispieť ku konkurencieschopnosti európskych univerzít vo svete.