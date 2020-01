Učitelia najväčšej školy v Martine vstupujú do štrajku, žiadajú odvolanie riaditeľky

Nespokojnosť časti učiteľov Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Hurbanova v Martine s výsledkom decembrového konkurzu na riaditeľa školy neutícha. Na stredajší protest ich prišlo podporiť niekoľko desiatok rodičov žiakov najväčšej martinskej školy. Nová riaditeľka Eva Královancová má od začiatku roka na stole 34 výpovedí zamestnancov školy, tí sa rozhodli zajtra vstúpiť do štrajku. Od Mesta Martin ako zriaďovateľa žiadajú odvolanie riaditeľky z funkcie a vyhlásenie nového výberového konania.

Nevyhral ten najlepší

Stredajší protest bol už druhý v poradí, prvý raz sa nespokojní učitelia stretli ešte pred Vianocami. Rozhorčil ich predovšetkým postoj učiteľských zástupcov v školskej rade, ktorí nehlasovali tak, ako si väčšina pedagógov želala, a teda v prospech Královancovej protikandidátky Renáty Mračkovej, doterajšej zástupkyne riaditeľa. „My sme boli ako deti učení k tomu, že vyhrať má ten najlepší. Nemáme žiaden dôkaz o tom, že sa tak stalo, skôr máme indície, že víťaz sa dostal neprávom na svoju funkciu,“ vyhlásila jedna z organizátoriek protestu Lucie Hončová.

Po tom, čo primátor Ján Danko vymenoval Královancovú za riaditeľku ZŠ s MŠ Hurbanova, sa rozhodlo 27 zamestnancov hromadne podať výpoveď, neskôr sa k nim pridali ďalší. „Výpovedné lehoty začínajú plynúť 1. februára, momentálne sa to týka 34 zamestnancov, z ktorých 26 učí v základnej škole a 7 v materskej škole. Zajtra ráno o 8:00 vstupujeme do štrajku, pričom sa do neho zapoja nielen ľudia, ktorí podali výpovede, ale aj ďalší učitelia,“ uviedla pre agentúru SITA pedagogička Martina Pavlíková. Podľa jej slov sa do štrajku zapojí 31 zamestnancov, k nim však treba prirátať aj učiteľov, ktorí podali výpovede, ale sú momentálne práceneschopní, a tak učiť nebudú.

Požiadavky v štyroch bodoch

Svoj zámer vstúpiť do štrajku oznámili učitelia na proteste aj rodičom. „Verím, že sa nájde racionálne riešenie a učitelia sa čoskoro vrátia do práce a k výpovediam nakoniec nedôjde. Nižšie ročníky sú zvyknuté na svojich pedagógov, na ich spôsob výučby a každá nečakaná zmena by mohla ublížiť pedagogickému procesu na škole,“ vyjadril svoj názor jeden z rodičov Milan Horňák.

Štrajkujúci učitelia ZŠ s MŠ Hurbanova sformulovali svoje požiadavky do štyroch bodov. V prvom rade žiadajú odvolanie riaditeľky Královancovej z funkcie a vyhlásenie nového výberového konania. Tomu by mali predchádzať doplňovacie voľby do rady školy, keďže dvom svojim zástupcom pedagógovia vyslovili nedôveru.

Nová riaditeľka nemá napriek hromadným výpovediam obavy o ďalšie fungovanie školy. „Škola ďalej funguje, nehrozí jej zánik. Dostávam žiadosti o späťvzatie výpovede a každú jednu z nich budem posudzovať individuálne. Okrem toho nám chodia aj ďalšie žiadosti o prijatie do zamestnania,“ vyhlásila Královancová ešte predtým, než sa učitelia rozhodli pre štrajk. Podľa informácií z prostredia školy sa snažila v uplynulých dňoch na dohodu zamestnať učiteľov z radov dôchodcov, ktorí by nahradili štrajkujúcich pedagógov.