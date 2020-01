Najväčšej škole v Martine hrozí vážny problém, učitelia podali hromadnú výpoveď

Najväčšej z martinských základných škôl hrozí vážny problém so zabezpečovaním výchovno-vzdelávacieho procesu. Svoju nespokojnosť s vymenovaním Evy Královancovej za riaditeľku Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Hurbanova totiž 27 učiteľov vyjadrilo podaním výpovede.

Dnes už bývalá poslankyňa mestského zastupiteľstva vyhrala decembrové výberové konanie o jeden hlas. Primátor Martina Ján Danko vymenoval Královancovú do funkcie k 1. januáru 2020, jej kolegovia, a dnes už podriadení, sa s výsledkom konkurzu nechcú zmieriť a na stredu 15. januára avizujú protest v blízkosti školy.

Výsledky konkurzu odmietajú

Riaditeľskou zmenou žili v ZŠ s MŠ Hurbanova prakticky celú jeseň. Samotnému vyhláseniu voľby nástupcu odchádzajúceho riaditeľa Pavla Chovaňáka predchádzali septembrové zmeny v kvartete zástupcov zriaďovateľa v rade školy. Funkcie sa napríklad vzdala poslankyňa Eva Královancová, ktorá sa o niekoľko týždňov sama prihlásila do vyhláseného konkurzu a v súboji s doterajšou zástupkyňou riaditeľa Renátou Mračkovou uspela v tajnom hlasovaní pomerom 7:6.

Nespokojnosť učiteľov s výsledkom konkurzu sa sprvoti šírila predovšetkým na sociálnych sieťach, poslanec mestského zastupiteľstva a predseda rady školy Slavomír Šuch to nazval hystériou.

„Zápisnicu z výberového konania podpísalo všetkých trinásť členov výberovej komisie, nikto nespochybnil právoplatnosť voľby. Existuje platný legislatívny rámec výberového konania, ktorý bol striktne dodržaný a viedol ku zvoleniu pani Královancovej za riaditeľku školy,“ skonštatoval Šuch v ankete dvojtýždenníka Mestské noviny a nabádal nespokojencov, aby nechali nové vedenie školy ukázať, či voľba výberovej komisie bola správna.

Ďalšieho z poslancov Marcela Maťovčíka, naopak, zarazilo, že zástupcovia učiteľov v školskej rade nehlasovali tak, ako si väčšina pedagógov želala. „Myslím si, že zástupcovia, ktorých si volia do rady školy učitelia, by mali hájiť názor zamestnancov školy a nepokladám za fér a seriózne voči nim, ak ich zástupcovia volili inak. Zmyslom konštrukcie rady školy je presne to, aby aj zástupcovia zamestnancov mali v rade svoj hlas a tento ich zástupca by mal tlmočiť názor väčšiny z nich, nie názor jednotlivca,“ vyjadril sa Maťovčík.

Zatvorenie školy nehrozí

Primátor Ján Danko obhajoval vymenovanie Královancovej za riaditeľku školy k 1. januáru tým, že zápisnicu z konkurzu podpísali všetci členovia výberovej komisie.

Po hromadnej výpovedi 27 učiteľov mesto ako zriaďovateľ pravidelne vykonáva kontrolu zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

„Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa plánovaného rozvrhu. Kontrolou bolo ďalej zistené bezproblémové fungovanie školského stravovania v základnej aj materskej škole. Rovnako prevádzka školského klubu detí, tréningov žiakov a mimoškolské vzdelávanie funguje bez obmedzenia. Prostredníctvom riaditeľky je mesto Martin priebežne informované o situácii na škole,“ píše sa v stanovisku martinskej samosprávy.

Nová riaditeľka školy, ktorá sa medzičasom vzdala poslaneckej funkcie v mestskom zastupiteľstve, kde ju nahradí Dalibor Steindl, rodičov i žiakov ZŠ s MŠ Hurbanova ubezpečila, že v žiadnom prípade nehrozí zatvorenie školy.

„Všetky výpovede kolegov berieme ako vedenie školy na vedomie a považujeme ich za osobné rozhodnutie každého jednotlivca. Na margo vyhlásení, že učitelia sú pripravení stiahnuť výpovede za určitých podmienok, uvádzame, že v súlade so zákonníkom práce je možné výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne,“ uviedla Královancová vo svojom stanovisku.

Všetko nasvedčuje tomu, že napätie v najväčšej martinskej základnej škole tak skoro neutíchne. Na stredu 15. januára je ohlásený protest v blízkosti školy, situáciou sa pravdepodobne bude zaoberať aj mestské zastupiteľstvo, ktoré je naplánované na koniec mesiaca.