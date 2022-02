Univerzita Komenského čoskoro prerokuje návrh na vyhlásenie rektorských volieb, diskusiu môže sledovať každý

Akademický senát Univerzity Komenského (AS UK) v Bratislave budúci týždeň 23. februára prerokuje návrh na vyhlásenie rektorských volieb. Hovorkyňa UK Lenka Miller doplnila, že z dôvodov maximálnej transparentnosti AS UK zabezpečí online streaming, aby diskusiu a argumenty mohol sledovať ktokoľvek.

Zasadnutia senátu sú verejné. O zvolanie mimoriadneho zasadnutia akademického senátu s cieľom vyhlásiť voľby kandidáta na rektora požiadalo predsedníctvo AS UK v stredu 16. februára svoju predsedníčku Zlatica Plašienkovú.

Termín volieb závisí od senátorov

Predsedníčka AS UK uviedla, že predsedníctvo AS UK navrhlo vyhlásiť voľby kandidáta na rektora na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027 na 18. mája 2022. Daný termín by mal podľa predsedníčky poskytnúť dostatok času na podávanie návrhov a verejné vypočutie kandidátov. Dodala, že rozhodnutie o termíne volieb bude závisieť od senátorov Akademického senátu UK.

„Predsedníctvo zvažovalo rôzne možnosti. Ide o vážne a zodpovedné rozhodnutie. Predsedníctvo vyjadrilo obavy z technických a právnych komplikácií, ktoré by novela v navrhovanom znení mohla priniesť. Zároveň trváme na tom, že ide aj o formu nášho protestu proti novele vysokoškolského zákona,“ uzavrela Plašienková.

Proces komplikuje novela

„UK počas ostatných dvoch dekád vypisovala voľby na júnovom zasadnutí AS UK, poslednom v akademickom roku tak, aby prebehli v novembri volebného roku. Tohto roku však proces volieb komplikuje novela vysokoškolského zákona, ktorú bude v marci schvaľovať parlament,“ priblížila Miller, pričom vysvetlila, že ustanovenia tohto zákona neumožňujú dodržať tradíciu, podľa ktorej univerzita vypisuje voľby v júni a rektora volí v novembri.

Na UK volí rektora 66 senátorov a senátoriek. Každú z 13 fakúlt pri voľbách zastupujú traja senátori z radov zamestnancov a dvaja za študentov, plus jeden zástupca nefakultných súčastí.