Univerzita Komenského má problém s voľbou nového rektora, komplikuje ju novela vysokoškolského zákona

Univerzitu Komenského (UK) v Bratislave čaká v tomto roku voľba nového kandidáta na rektora, ale aj viacerých kandidátov na dekanov. UK počas ostatných dvoch dekád vypisovala voľby na poslednom júnovom zasadnutí Akademického senátu UK (AS UK) tak, aby sa uskutočnili v novembri volebného roku.

Proces volieb však teraz komplikuje novela vysokoškolského zákona, ktorú bude v marci schvaľovať parlament. Zákon by mal vstúpiť do platnosti už 1. apríla a podľa jeho súčasného znenia by univerzita mala voľby vyhlásiť deväť mesiacov pred ich konaním, čo znemožňuje vyhlásiť voľby v júni a voliť v novembri. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

Navrhnú, aby sa voľby vypísali ešte skôr

„Predsedníctvo Akademického senátu UK navrhne senátorom nečakať na jún a vypísať voľby rektora ešte predtým, ako vstúpi do platnosti nový zákon. Vyhneme sa tak čakaniu na finálne znenie zákona a zabránime tomu, aby sme v januári 2023 ostali bez riadne zvoleného rektora. Zároveň by takýto postup bol v súlade s naším presvedčením, že voľby rektora sú základné samosprávne právo moderných univerzít zakotvené v Magna Charta Universitatum,“ povedala predsedníčka AS UK Zlatica Plašienková.

O termíne volieb sa intenzívne rokuje

Predsedníctvo Akademického senátu UK v najbližších dňoch zvolá mimoriadne rokovanie senátu a navrhne vypísanie volieb.

„Naša akademická obec v týchto dňoch intenzívne diskutuje o najlepšom termíne volieb. Časť komunity sa domnieva, že by sme mali počkať na schválenie zákona a neprovokovať. Pre mňa osobne je servilný prístup k štátnej moci neprijateľný. Rozhodnutie však bude v rukách väčšiny,“ uviedla Plašienková, ktorá verí, že sa dilemu podarí vyriešiť tak, aby mali navrhnutí kandidáti dostatok času na prípravu svojich téz.

Podľa predsedníčky AS UK to je posledná možnosť slobodne si zvoliť rektora bez zásahu politikov.