Zahraničných študentov z USA nevyhostia, súd sa postavil na stranu známych univerzít

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa upustila od svojich plánov deportovať medzinárodných študentov, ktorých kurzy pre pandémiu nového koronavírusu presunuli do online priestoru.

Zmena prišla týždeň po tom, čo administratíva oznámila svoj úmysel a Harvardova univerzita a Massachusettský technologický inštitút (MIT) ju preto zažalovali. Sudkyňa Allison Burroughs v Massachusetts podľa spravodajského portál BBC oznámila, že všetky strany dosiahli dohodu.

Dohodou sa obnovili pôvodné podmienky

Dohodou sa tak obnovujú podmienky zavedené v marci, ktoré umožňujú medzinárodným študentom navštevovať svoje kurzy virtuálne, ak je to nevyhnutné, a legálne zostať v krajine na základe študentských víz, informuje denník The New York Times.

Úrady minulý týždeň zahraničným študentom oznámili, že nebudú môcť na jeseň zostať v Spojených štátoch, ak v prípade, že majú kurzy online, neprestúpia na programy alebo školy, ktoré poskytujú prezenčnú výučbu.

Študenti, ktorí sa vrátili domov v marci po ukončení semestra, dostali informácie, že sa nebudú môcť vrátiť do krajiny, ak školy presunuli ich kurzy na internet. Ľuďom, ktorí tieto pravidlá nedodržali, hrozila deportácia.

Študenti sú zdrojom príjmov

Dva dni po oznámení vlády Harvard a MIT podali na vládu žalobu s cieľom zvrátiť toto rozhodnutie. Ich konanie podporilo takmer 60 ďalších univerzít. Administratívu žalovali aj generálni prokurátori z prinajmenšom 18 amerických štátov.

Do Spojených štátov chodí študovať veľa študentov zo zahraničia, ktorí pre americké univerzity predstavujú významný zdroj príjmov.