Žiaci a ich rodičia by mali podstúpiť pred otvorením škôl testovanie, riaditelia zisťujú záujem

Riaditelia a zriaďovatelia škôl by mali vo štvrtok 17. decembra začať s prieskumom na vyhodnotenie záujmu o testovanie na COVID-19 zo strany rodičov, plnoletých žiakov a zamestnancov. Ako uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS), dotazník by mali rezortu následne poslať do 21. decembra do 14:00.

V manuáli Návrat do škôl 2021 odporúča ministerstvo školstva zorganizovať prvý termín testovania na školách od 7. do 9. januára 2021. Na testovaní by sa mali zúčastniť žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci.

Výdavky im budú preplatené

Riaditelia či zriaďovatelia pošlú ministerstvu školstva do 21. decembra cez formulár na zisťovanie záujmu o dodanie množstva potrebných antigénových testov na testovanie počet záujemcov a miesto testovania za svoje školy a školské zariadenia. Následne príslušné okresné úrady zaistia testovacie odberové miesto a dostatok antigénových testov.

Škola, ktorá zorganizuje testovanie, môže požiadať o preplatenie výdavkov. Predbežná cena by mala byť päť eur za úkon plus test zadarmo. Minister dodal, že momentálne prebieha diskusia s Ministerstvom financií SR o tom, či nebude cena vyššia.

V hre je aj kloktací test

Šéf rezortu školstva predpokladá, že po vianočných prázdninách nastane situácia, že v okrese, v ktorom sa nachádza škola, sa budú musieť pretestovať zamestnanci, žiaci a ich zákonný zástupca, ktorý s nimi žije v spoločnej domácnosti.

Stane sa tak, ak sa okres ocitne vo fáze dva či tri, teda 14 dňová incidencia v ňom bude v rozpätí od 150 do tisíc. Gröhling podotkol, že žiaci druhého stupňa by mohli podstúpiť kloktací test a zamestnanci s rodičmi antigénové testy.

Dodal, že periodicita testovania sa v januári ešte prehodnotí, závisieť však bude od epidemiologickej situácie.