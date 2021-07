Žiakom pomáha v učení usporiadaný priestor v triede, prílišná výzdoba ich môže rušiť

Kognitívne procesy u detí, ako sú pamäť, pozornosť, dlhodobé sústredenie či tvorivosť, ovplyvňuje priestor, v ktorom žiaci trávia v škole najviac času. Usporiadaný priestor v triede je dôležitou a kľúčovou pomôckou pri učení.

Slúži ako výrazný pomocník pri odbúravaní stresu z učenia a zároveň je pilierom vzťahu dieťaťa k vzdelávaniu. V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.

Vo všeobecnosti podľa rezortu školstva platí, že triedy majú byť vzdušné, jednoduché a na stenách sa neodporúča veľa malých predmetov, ale skôr jeden veľký. Všetko, čo je na stenách a akej je to farby, je pre deti podnetom.

Dôležitá je práca s farbami

„S tým sa často stretávame hlavne u prvákov a prvostupniarov, keď sa pani učiteľky snažia vyzdobiť triedy až prechádzajú do prezdobenosti, a potom príde prvák, ktorého sa spýtame, čo zažil v škole a on začne rozprávať, čo je na stenách, akej je to farby, kde to je zavesené. Tam môžeme pozorovať, že asi tá trieda nie je úplne optimálna,“ vysvetlila štátna tajomníčka ministerstva školstva pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Ministerstvo školstva dodalo, že dôležitá je aj práca s farbami. Pre stimuláciu pozornosti sa odporúčajú sýte farby ako je červená a jej odtiene. Zelená farba sa naopak využíva na upokojenie. Viaceré zahraničné školy prispôsobili farby tried podľa toho, ako je potrebné dieťa stimulovať.

Svoju úlohu má aj rozloženie lavíc

Každú triedu majú inej farby a aj obsah výuky prispôsobili tomu, v akej miestnosti prebieha vyučovanie. Rovnako má svoju úlohu aj rozloženie lavíc. Sedenie má byť interaktívne, tak aby žiaci vedeli pracovať aj v menších skupinách. Je dobré, ak niektoré triedy majú oddychovú zónu, ktorú môžu žiaci využiť keď to potrebujú.

Ministerstvo školstva počas letných prázdnin pripravilo seriál videí o vplyve školského prostredia na vývin detí a vzdelávanie. Na otázky z praxe odpovedajú odborníci z rôznych oblastí.