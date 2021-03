Žiakom pomôže s dobehnutím učiva projekt, ministerstvo naň vyčlenilo pol milióna eur

Na projekt „Spolu múdrejší“, ktorý má pomôcť žiakom dobehnúť vedomosti, vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pol milióna eur. Ako priblížil odbor komunikácie rezortu školstva, zámerom je pomôcť žiakom, ktorí zaostávajú alebo si potrebujú preopakovať učivo.

Školy môžu žiadosť o projekt poslať ministerstvu elektronicky, všetky informácie nájdu na stránke ministerstva školstva. Takéto doučovanie sa môže uskutočňovať od apríla do konca júna tohto roka.

Pokiaľ sa škola do projektu zapojí, dostane od ministerstva mesačne 200 eurový príplatok na jedného vyučujúceho, ktorý odučí minimálne 12 žiakohodín týždenne.

Učitelia v projekte

V praxi by to malo vyzerať tak, že škola si vyberie učiteľov, ktorí budú viesť doučovanie. Môžu to byť učitelia z danej školy či z iných škôl, ale aj študenti magisterského štúdia učiteľstva, bývalí pedagógovia či ľudia s minimálne bakalárskym pedagogickým vzdelaním.

„Čo sa týka technických vecí, pokiaľ pôjde o učiteľa z danej školy, dostane túto sumu ako odmenu, ak to nebude učiteľ z danej školy, tieto financie dostane prostredníctvom dohody o vykonaní práce,“ doplnil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Dodal, že doučovanie sa uskutoční v poobedňajších hodinách po vyučovaní, a to v objeme minimálne šesť hodín do týždňa. Škola si tiež určí predmety, ktoré bude žiakov doučovať, a to v skupinách po troch až piatich žiakov.

Koordinátor doučovania

Na koordinátora doučovania, ktorého si škola určí sama, dostane jednorazový príspevok 150 eur. Tento príspevok je však určený výhradne na odmenu vyučujúcich, ktorí doučujú žiakov.

Ministerstvo v oblasti doučovania spolupracuje aj so študentmi pedagogických fakúlt, ktorí doučujú žiakov základných škôl.

„Do doučovania žiakov primárneho vzdelávania prezenčnou aj dištančnou formou sa už zapojilo približne 70 študentov vysokých škôl zo siedmich fakúlt a ďalších osem prejavilo záujem o vstup do tohto programu,“ priblížil rezort.

Predpokladané výdavky

Od októbra 2020, keď bola iniciatíva spustená, sa takýmto spôsobom doučuje viac než 200 študentov na 45 základných školách a viac ako 140 ďalších prejavilo záujem.

Tlačový odbor dodal, že projekt priebežne vyhodnocujú a v súčasnosti sú predpokladané s tým spojené výdavky vyčíslené na 350-tisíc eur.

Gröhling v tejto súvislosti poukázal na to, že pre žiakov minulý rok vytvorili aj projekt Letné školy, na ktorý bola vyčlenená suma 400-tisíc eur. Dodal, že aj tento rok v ňom plánujú pokračovať, vyčleniť naň majú minimálne rovnakú sumu. „Už teraz vyzývame učiteľov, že sa v prípade záujmu môžu začať pripravovať projekty,“ uzavrel.