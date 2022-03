Slovensko má podľa Remišovej nástroje na blokovanie dezinformačných stránok, problém je s platformami

Novela kybernetického zákona umožňuje Slovensku za presne vymedzených podmienok a presne stanovenými procesmi zablokovať internetové stránky, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko šírením dezinformácií a ruskej propagandy. Na tlačovej konferencii to povedala ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).

Problém však podľa nej nastáva pri informačných platformách (sociálnych sieťach). V ich prípade by bolo podľa Remišovej ideálne, aby si sami vedeli regulovať obsah, napríklad pomocou „mäkkých nástrojov“, ako napríklad označovanie nedôveryhodných informácií.

Minimum je regulovanie obsahu

„V súčasnej dobe to ale platformy nerobia, nerobia to v takej miere, ako by to mali,“ uviedla Remišová s tým, že štát by mal platformy dotlačiť k tomu, aby prebrali v tejto oblasti zodpovednosť.

Minimum podľa nej je, aby platformy regulovali aspoň obsah, ktorý je u nás definovaný v trestnom zákone ako skutková podstata trestných činov. Platformy sa podľa Remišovej tomuto bránia, avšak nemôžu podkopávať bezpečnosť štátov, v ktorých pôsobia a dosahujú zisky.

Neverte všetkému na sociálnych sieťach

Problémom podľa ministerky v tejto súvislosti je, že platformy často nezamestnávajú nikoho, kto by napríklad ovládal jazyky štátov, v ktorých pôsobia. „Minimálnym štandardom je mať dobre vystavané tímy, ktoré sa budú touto problematikou zaoberať, keďže oni sami vidia, že je to obrovský problém,“ skonštatovala Remišová.

Nepriateľská propaganda pritom podľa nej nie je šírená napríklad len ruskými štátnymi médiami, ktoré už boli zablokované, ale aj profilmi obyčajných ľudí. Pokiaľ platformy nie sú schopné regulácie sami, budú k tomu podľa ministerky musieť pristúpiť štáty.

Zároveň vyzvala občanov, aby aj v súvislosti s ruskou agresiou voči Ukrajine neverili všetkému, čo čítajú na sociálnych sieťach. „Tá vojna nie je len o fyzické územie Ukrajiny, tá vojna je o ich názory, postoje, verejnú mienku, mysle a srdcia,“ dodala ministerka.