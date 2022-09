Twitter chce prinútiť Muska súdnou cestou ku kúpe, akcionári mu odsúhlasili predaj firmy za 44 miliárd dolárov

Akcionári Twitteru schválili dohodu, na základe ktorej mal miliardár Elon Musk kúpiť spoločnosť za 44 miliárd dolárov. Rozhodnutie padlo počas krátkeho konferenčného hovoru s investormi, informuje spravodajský portál BBC. Znamená to, že Twitter sa bude snažiť prinútiť Muska súdnou cestou, aby spoločnosť kúpil tak, ako sa zaviazal.

Musk v apríli ponúkol, že Twitter odkúpi, no neskôr sa pokúsil z dohody vycúvať, tvrdiac okrem iného to, že na sociálnej sieti je omnoho viac falošných účtov, ako firma uvádzala. Podľa Twitteru sa tým Musk snaží zakryť to, že akvizíciu už nepovažuje za atraktívnu.

V súčasnosti je hodnota Twitteru asi 32 miliárd dolárov, čo je omnoho menej, ako pôvodne ponúkol Musk. Hlasovanie akcionárov mohlo podľa BBC ukončiť snahy firmy prinútiť Muska právnou cestou, aby obchod dokončil, no Twitter od nich dostal zelenú.

V americkom štáte Delaware sa 17. októbra začne súdny proces, ktorý by mal rozhodnúť o tom, či Twitter môže prinútiť generálneho riaditeľa automobilky Tesla, aby pokračoval s jeho kúpou.