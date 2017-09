Výbuch v londýnskom metre mohol zabiť mnoho ľudí. Expert uviedol, prečo zámer teroristov nevyšiel

LONDÝN 15. septembra (WebNoviny.sk) – Bomba, ktorá vybuchla v piatok ráno v londýnskom metre, vybuchla len čiastočne. Ak by sa zámer páchateľa alebo páchateľov v plnej miere podaril, dôsledky mohli byť oveľa horšie, varoval v piatok expert na činnosť teroristických hnutí zo Švédskej obrannej univerzity v Štokholme Magnus Ranstorp.

Po štúdiu fotografií znázorňujúcich výbušný systém, ktorý zostal na mieste činu, si je Ranstorp istý, že bomba vybuchla iba čiastočne. Londýnčania mali podľa neho „obrovské šťastie, keďže to mohlo byť omnoho horšie“. Expert sa domnieva, že ľudia, ktorí výbušný systém pripravovali, urobili niekde chybu. „Vyzerá to, že je to zostrojené veľmi nahodilo,“ povedal pre agentúru AP.

Londýnske zdravotnícke zariadenia v piatok večer upravili počet zranených ľudí na 29. Žiadna zo zranených osôb nemá vážne zranenia a nie je v ohrození života. Väčšina zranených utrpela popáleniny. Londýnska polícia potvrdila, že výbuch bol teroristickým útokom.