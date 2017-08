Vydanie vlastnej knihy? Dá sa to vôbec? A je to možné aj zadarmo? Tu sú odpovede

reklama:

Mnoho ľudí píše a má svoje rukopisy uschované niekde v zabudnutých priečinok svojho počítača, prípadne niekde v dolnom šuplíku svojho písacieho stola. Ak je rukopis kvalitný a dokázal by priniesť nové čaro do sveta literatúry, tak nastal ten správny čas. Vydanie knihy nie je nemožné. Je potrebné vedieť, čo to všetko obnáša a aké sú postupy. My vám ich teraz priblížime.

Ako vydať knihu

Vydanie knihy nie je veľmi jednoduché. Jednoduchšie je knihu napísať, ako vydať ju, to je už trochu zložitejšie. Ako postupovať, ak chcem vydať vlastnú knihu? Je to vôbec možné? Dá sa to? A ako vydať knihu zadarmo? Najprv si treba ujasniť, čo také vydanie knihy stojí. Nie, nie je to zadarmo, minimálne vás to bude stáť váš čas, ktorý na to vynaložíte. Záleží aj na tom, či sa rozhodnete knihu vydať pomocou vydavateľstva, alebo sa rozhodnete vydať knihu sami.

Knihu môžete vydať dvomi spôsobmi:

vydanie vo vydavateľstve, vydanie knihy vlastným nákladom.

Ako vydať knihu pomocou vydavateľstva

V prvom rade sa uistite, či skutočne chcete, aby vaša kniha uzrela svetlo sveta. Je možné, že ste knihu prednedávnom dopísali a potrebuje istý čas na to, aby prešla istými úpravami a vylepšeniami. Kniha musí byť dobre napísaná! Je potrebné si pripomenúť, že rukopis knihy musí byť napísaný v elektronickej podobe, čiže písaný na počítači a nie vlastnou rukou. Ak tieto body spĺňate, môžete prejsť k ešte ťažšiemu procesu, a to k vydaniu knihy.

Ak ste sa rozhodli vydať knihu cez vydavateľstvo, tak dodržujte týchto pár rád:

Váš rukopis musí byť dokončený . Mal by byť dopísaný, očíslovaný a vytlačený . Stačí, ak jednotlivé strany vytlačíte a zoradíte. Rukopis nemusí byť zviazaný a ani nič podobné, mal by byť dobre čitateľný. Zvoľte si jednotný druh a veľkosť písma.

. Mal by byť dopísaný, očíslovaný a . Stačí, ak jednotlivé strany vytlačíte a zoradíte. Rukopis nemusí byť zviazaný a ani nič podobné, mal by byť dobre čitateľný. Ak ste svoj rukopis vytlačili, tak ho ešte raz skontrolujte , dajte ho prečítať kamarátom, rodine, známym. A k je všetko v poriadku, môžete rukopis poslať , ale najprv si zistite komu a kam.

, dajte ho prečítať kamarátom, rodine, známym. A , ale najprv si zistite komu a kam. Je potrebné si zistiť, do ktorého, prípadne ktorých, vydavateľstiev je vhodné rukopis poslať. Nie každé vydavateľstvo sa zameriava na všetky žánre a typy. Niektoré vydavateľstvá vydávajú odbornú literatúru, iné len literatúru pre deti a mládež. Preto je dôležité si spraviť prieskum a až potom poslať rukopis do jednotlivých vydavateľstiev.

a typy. Niektoré vydavateľstvá vydávajú odbornú literatúru, iné len literatúru pre deti a mládež. Preto je dôležité si a až potom poslať rukopis do jednotlivých vydavateľstiev. Pri zasielaní rukopisov sa riaďte požiadavkami jednotlivých vydavateľstiev . Požiadavky pri zasielaní životopisu sa môžu líšiť. Niektorí vyžadujú k rukopisu priložiť sprievodný list a krátku anotáciu obsahu.

. Požiadavky pri zasielaní životopisu sa môžu líšiť. Niektorí vyžadujú k rukopisu priložiť sprievodný list a krátku anotáciu obsahu. Rukopis posielate vytlačený v obálke a na danú adresu, ktorú nájdete na stránkach vydavateľstiev.

Po zaslaní vášho rukopisu vydavateľstvu, by ste mali byť informovaní do troch mesiacov od zaslania o výslednom stanovisku vydavateľstva. Ak vám príde pozitívna odpoveď, podpíšete s vydavateľstvom zmluvu. V tomto prípade hradí vydanie knihy vydavateľstvo a náklady s tým spojené a vy to budete mať, v podstate, zadarmo. Pri negatívnej odpovedi to nevzdávajte a posielajte výtlačky aj naďalej do iných vydavateľstiev, skúsiť to môžete aj v zahraničí, alebo si môžete vydať knihu sami.

Ako vydať knihu vlastným nákladom

Vydanie knihy zadarmo nie je najlacnejší spôsob, avšak výhodou je, že ak sa vám to podarí a budete mať úspech, investície sa vám určite vrátia. Niečo o rukopise, jeho forme a obsahu, sme si ujasnili už pri vydavateľstvách. Zistite, čo treba spraviť a ako postupovať, ak chcete vydať knihu samostatne a na vlastné náklady.

Vydanie knihy vlastným nákladom môžete skúsiť úplne sami. Áno, je to možné, ak máte na to podmienky a dokážete zastúpiť úlohu editora, korektora, grafika, tlačiara a podobne.

môžete skúsiť úplne sami. Áno, je to možné, ak máte na to podmienky a dokážete zastúpiť úlohu editora, korektora, grafika, tlačiara a podobne. Avšak aj pri vydaní vlastnej knihy vám môžu pomôcť rôzn e projekty a firmy, ktoré pomáhajú vydať knihy bez vydavateľstva . Pomôžu vám jednoducho so všetkým, ale ako to už býva, aj to niečo stojí. V tomto prípade, ak sa rozhodnete vydať knihu na vlastné náklady pomocou služieb firmy, ktorá sa vydávaním kníh zaoberá, nemusíte riešiť skoro nič. Jediné, čo musíte, je knihu napísať, ostatné vyriešia za vás.

. Pomôžu vám jednoducho so všetkým, ale ako to už býva, aj to niečo stojí. V tomto prípade, ak sa rozhodnete vydať knihu na vlastné náklady pomocou služieb firmy, ktorá sa vydávaním kníh zaoberá, nemusíte riešiť skoro nič. Jediné, čo musíte, je knihu napísať, ostatné vyriešia za vás. Poskytnú vám služby, ako napríklad, grafická úprava, jazyková korektúra, typografická úprava, či dokonca distribúcia. Je to jednoduchšie, ako vymýšľať a praktizovať všetko samostatne a ešte aj z vlastného vrecka. Výhodou “selfpublishing” firiem, je aj to, že vám dokážu vydať e-knihu , pri ktorej sú náklady o niečo nižšie. Ak vydáte knihu, nesmiete zabudnúť na marketing, je dôležité, aby sa o nej čitatelia dozvedeli a nie len na Slovensku, ale aj za hranicami.

, pri ktorej sú náklady o niečo nižšie. Ak vydáte knihu, nesmiete zabudnúť na marketing, je dôležité, aby sa o nej čitatelia dozvedeli a nie len na Slovensku, ale aj za hranicami. Vydanie knihy a cena vydania vlastným nákladom stojí od 300 € a vydanie E-knihy od 50 €. Vaša kniha môže vyjsť knižne aj vďaka grantu na vydanie knihy, projektom, do ktorých sa sa môžete zapojiť. Dnes sa dá vydať kniha vlastným nákladom aj online.

Vydávanie kníh je zdĺhavý proces, ale ak to vyjde, máte úspech zaručený a, samozrejme, skvelý pocit z vyprodukovania vlastného hodnotného diela. Najprv si vydanie knihy skutočne dobre premyslite a zvážte všetky pre a proti.