Výroba destilátu na doma vyrobených zariadeniach je protizákonná, varuje komora potravinárov

BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) – Potravinárska komora Slovenska (PKS) upozorňuje, že pálenie destilátu na podomácky vyrobených zariadeniach je naďalej protizákonné.

„Súkromné osoby môžu páliť destilát len po splnení podmienok, ktoré ukladá zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh a zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov,“ konštatovala v pondelok PKS v tlačovej správe. Komora to uviedla v súvislosti s nedeľným výbuchom v nelegálnej pálenici vo Vieske nad Žitavou (okres Zlaté Moravce), pri ktorom sa ťažko zranili tri osoby.

Dopad na verejné zdravie

Potravinárska komora Slovenska počas celého legislatívneho procesu upozorňovala, že jeden z aspektov, ktorý so sebou súkromné pálenie prináša, je dopad na verejné zdravie pre ľahkú dostupnosť alkoholu. Druhým významným argumentom bola bezpečnosť destilačného procesu, pričom PKS upozorňovala, že pri neodbornej manipulácii s destilačným zariadením môže dôjsť k explózii.

Do zákona sa síce podľa PKS dostala podmienka pálenia destilátu len na certifikovanom destilačnom zariadení, zákonodarcovia však do zákona neuviedli žiadne požiadavky, čo sa týka priestorov, v ktorých by mala výroba destilátu prebiehať.

„Veľmi nás mrzí nehoda, pri ktorej sa ťažko zranili až traja ľudia. Z tohto dôvodu upozorňujeme, že výroba destilátu v podomácky vyrobených zariadeniach je naďalej zakázaná,“ uviedla riaditeľka PKS Jana Venhartová.

Prísne zákonné podmienky

„Každý, kto má záujem vyrábať si súkromne destilát, musí splniť prísne zákonné podmienky. Aj s ohľadom na nedávny incident však odporúčame radšej využívať služby pestovateľských páleníc, ktorých je na Slovensku vyše dvesto,“ dodala Venhartová.

Podľa zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh možno súkromnou výrobou destilátu vyrobiť destilát obsahujúci menej ako 86 objemových percent etylalkoholu v objeme najviac 25 litrov na fyzickú osobu v kalendárnom roku.

Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v najviac 100-litrovom na výrobu destilátov určenom certifikovanom zariadení, len v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní fyzickej osoby.

Destilát sa nesmie predávať

Na súkromnú výrobu destilátu je možné použiť výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo med z vlastnej produkcie.

Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh. Fyzická osoba, ktorá má viac ako 21 rokov a je bezúhonná, je povinná oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia ministerstvu pôdohospodárstva SR do 15 dní.

Podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, je súkromný výrobca destilátu povinný požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu a o vydanie potvrdenia o evidencii, a to najneskôr do 15 dní od doručenia potvrdenia o držbe destilačného zariadenia z ministerstva pôdohospodárstva.

Povinnosť colného úradu

Colný úrad pred zaradením do evidencie súkromných výrobcov destilátu a vydaním potvrdenia o evidencii preverí skutočnosti a údaje zaslané žiadateľom a porovná technickú dokumentáciu alebo nákres destilačného zariadenia súkromného výrobcu destilátu so skutkovým stavom destilačného zariadenia.

Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti pravdivé a sú splnené zákonné podmienky, colný úrad zaeviduje súkromného výrobcu destilátu a vydá mu potvrdenie o evidencii do 30 dní od obdržania žiadosti. Najneskôr v deň vydania potvrdenia colný úrad opatrí destilačné zariadenie uzáverami tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 52 členov, z ktorých 7 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky jej aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.