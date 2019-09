Výroky Fica o odsúdení Mazureka vyvolali búrlivé reakcie, expremiér bude čeliť trestným oznámeniam

Expremiér a predseda vládnej strany Smer-SD Robert Fico čelí trestným oznámeniam pre video, na ktorom sa vyjadroval k odsúdeniu poslanca NR SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko Milana Mazureka. Jedno z nich podal podpredseda mimoparlamentnej Občianskej konzervatívnej strany Juraj Petrovič.

„Dnes som na Okresnej prokuratúre v Rožňave podal trestné oznámenie, v ktorom žiadam, aby orgány činné v trestnom konaní preverili, či štvrtkové výroky Roberta Fica nenaplnili skutkovú podstatu trestného činu schvaľovania trestného činu,“ povedal vo zverejnenom videu.

Mal možnosti na to, aby problém riešil

Podľa Petroviča niekto, kto 12 rokov viedol krajinu a mal všetky možnosti, aby riešil problematiku vylúčených komunít, vrátane rómskych, nemá právo sa týmto spôsobom verejne vyjadrovať a mal by skončiť v politike.

Trestné oznámenie na Fica podal tiež pedagóg a aktivista Eduard Chmelár. „S pobúrením som prijal vyhlásenie predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý sa verejne zastal právoplatne odsúdeného neonacistického politika Milana Mazureka za jeho hanlivé rasistické výroky. Som šokovaný, že jeden vrcholový politik, ktorý inak vraj zo zásady nekomentuje rozhodnutia súdov v najzávažnejších korupčných kauzách, cíti potrebu zľahčovať práve fašistické správanie. Tu niet žiadneho ospravedlnenia,“ napísal na sociálnej sieti.

Doplnil, že paragraf 338, odsek 1 Trestného zákona deklaruje, že „kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok“.

Rozsudok zaradil do kategórie mediálnych

Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica Milan Mazurek z Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) povedal len to, čo si myslí takmer celý národ. Vo videu zverejnenom vo štvrtok na sociálnej sieti ďalej uviedol, že ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Najvyšší súd SR v utorok potvrdil vinu Mazureka v kauze jeho výrokov na adresu Rómov. Prišiel aj o poslanecký mandát.

„Ak má byť rozsudok najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do akejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí vrátane ležiacich psov pozatvárať,“ povedal Fico.

„To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zásahoch v rómskych osadách, ako to bolo v Moldave nad Bodvou? To sa mám báť povedať, že časť Rómov zneužíva sociálny systém?“ pýtal sa predseda Smeru vo videu. Fico tvrdí, že rozhodnutie súdu rešpektuje, ale zaraďuje ho do kategórie mediálnych.