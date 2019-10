Vyšetrenie Gorily požaduje koalícia aj opozícia, Beblavý chce oslabiť vplyv finančných skupín

Podozrenia z korupčných káuz, ktoré hýbu Slovenskom, je potrebné uzavrieť a vyšetriť. Zhodli sa na tom politici v relácii RTVS O 5 minút 12. Podľa podpredsedu vládneho Mosta-Híd Ábela Ravasza je potrebné postupne vyčistiť štátne štruktúry, ktoré sú previazané s organizovaným zločinom a záujmovými skupinami. Rovnaký názor zastáva aj opozičný poslanec Martin Klus (SaS), ktorý vidí navyše nedostatky v legislatíve, ktorá tieto prepojenia umožňuje. Oslabiť vplyv finančných skupín na politiku chce v budúcnosti aj Miroslav Beblavý (Spolu-občianska demokracia). „To čo robia tieto kauzy je, že znižujú dôveru ľudí voči politikom. Postupne sa to podľa mňa posúva, a jednoducho musíme tieto štruktúry postupne vyčistiť,“ povedal Ravasz. Podľa neho je dobré, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) zvolal na pondelok 21. októbra okrúhly stôl so zástupcami justície, prokuratúry a polície, pretože v tejto problematike pomôžu iba legislatívne zmeny.

Podľa Klusa je dôležité, aby mohli čestní policajti, prokurátori a sudcovia konať. „Gorila je o prerastaní organizovaného zločinu na politiku a štátne štruktúry. Môžeme predpokladať, že informácie kompetentní mali, ale nechcem tu špekulovať ani hodnotiť. Treba ešte viac v tejto situácii odviazať ruky čestným policajtom, sudcom a prokurátorom, aby sa toto celé obdobie raz a navždy skončilo,“ uviedol.

Podľa Beblavého nemôžu aktéri rôznych podozrení mlčať. „Ak máme mať dôveru v tento štát, nemôžu aktéri mlčať a tváriť sa, že nevedeli a podobne. Toto platí aj pre pána Dzurindu, Mikloša aj Fica. Je to ich morálnou povinnosťou. Penta a podobné skupiny dokázali kúpiť niekoho za každej vlády. To čo je dôležité je, či sa s tým niekto snaží niečo urobiť, alebo sa nám to v budúcnosti podarí,“ povedal Beblavý.