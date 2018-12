Vyššie odmeny spôsobili rozoštvanie zdravotníkov, Kalavská chcela byť podľa odborárov spravodlivá

BRATISLAVA 17. decembra (WebNoviny.sk) – Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) nesúhlasí s nerovnomernými koeficientami pre minimálne mzdové nároky zdravotníckych pracovníkov. Takisto odmieta aj rozoštvávanie zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach.

Združenie to uviedlo v tlačovej správe. OZ SaPA informovalo, že 10-percentné zvyšovanie miezd zdravotníckych pracovníkov sa stane realitou od 1. januára 2019.

Koeficienty sú nerovnomerne nastavené

„Po dlhoročných snahách a aktivitách OZ SaPA tak konečne prichádza k zvýšeniu odmien aj v našom sektore, avšak koeficienty nie sú nastavené rovnomerne a spravodlivo,“ konštatovalo združenie.

Napriek námietkam združenia vyjadreným ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej je podľa OZ SaPA pri zvyšovaní miezd vzdelanie sestier a pôrodných asistentiek dehonestované, sesterský stav je degradovaný a sestry diskriminované voči niektorým iným zdravotníckym povolaniam.

Praktická sestra so strednou školou, čiže nedávno premenovaný zdravotnícky asistent, a so špecializáciou bude mať podľa odsúhlaseného rozdelenia vyšší koeficient pre minimálne mzdové nároky zdravotníckych pracovníkov ako zdravotná sestra s bakalárskym či dokonca magisterským titulom bez špecializácie či bez certifikátu. Pritom podľa združenia je rozdiel v príprave na výkon týchto dvoch povolaní až 2 430 hodín v prospech sestry.

Záchranárom pridala viac, sanitárom menej

„Pýtali sme sa pani ministerky, či sa jej to zdá byť v poriadku. Odpovedala v duchu, že sa snažila každému pridať spravodlivo 10 %. To však nie je pravda, pretože napr. zdravotníckym záchranárom bol koeficient zvýšený až o 29,6 %, sanitárom o 15,78 % a zubným technikom o 18,67 % až 22,07 %,“ uviedla Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

“Všetci si zaslúžime spravodlivé a vyššie mzdy, no nespravodlivé koeficienty nás len rozoštvávajú, čo odmietame. Otázkou je už len to, či sa to deje cielene, alebo je to spôsobené neodbornosťou,“ uzatvorila Kavecká.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko Ministerstvo zdravotníctva SR.