Výstava Tolerancia v Klariskách

Mesto Bratislava a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v spolupráci s grafickým dizajnérom Róbertom Paršom predstavili Bratislavčanom a návštevníkom mesta výnimočnú putovnú výstavu plagátov – Tolerancia. Od 16.8. do 7.10. bol výber 70 autorských plagátov dizajnérov z celého sveta vystavený na Moste SNP. Následne je výstava presunutá do Klarisiek, kde bude sprístupnená verejnosti až do konca novembra.

Srbský umelecký aktivista Mirko Ilić oslovil v roku 2017 28 grafických dizajnérov s požiadavkou, aby vytvorili plagát na tému tolerancia a na plagát uviedli meno a krajinu, z ktorej pochádzajú. „O dvadsať dní neskôr som dostal všetky plagáty a o 10 dni sme výstavu zrealizovali. Po úspechu prvej výstavy v Ľubľane som si pomyslel, že je škoda, ak plagáty neuvidia aj v iných krajinách a tak vznikla putovná plagátová šou, do ktorej takmer každé dva týždne pribúdajú nové a nové plagáty.“ V súčasnosti ju tvorí 155 plagátov a zbierka sa neustále rozširuje.

Výstava na verejných priestranstvách

Výstavu na internete sledoval už dlhšiu dobu aj slovenský grafický dizajnér Róbert Paršo, ktorý sa stal jej kurátorom na Slovensku. „Zdalo sa mi, že by sme ju potrebovali vzhliadnuť aj tu u nás. Isto nie je iba môj pocit, že naša spoločnosť má s toleranciou čoraz väčšie problémy. Táto kolekcia pre nás môže byť akousi výzvou k zamysleniu.“

Pre Toleranciu je príznačné, že aj v iných krajinách sa plagáty nevystavovali v múzeách či galériách, ale vo verejných priestranstvách. V chorvátskom Dubrovníku boli plagáty umiestnené na mestských autobusoch, v Ľubľane viseli na fasádach budov, v Johannesburgu boli napríklad v slávnej väznici Constitution Hill. „Hľadali sme netradičné miesto, ktoré denne navštívi veľa ľudí – Bratislavčanov, ale aj turistov,“ vysvetľuje umiestnenie plagátov na Moste SNP riaditeľka BKIS Katarína Hulíková.

Výstava na Moste SNP. Foto: Ema Lančaričová

Vandalizmus na Moste SNP

Výstava bola prvýkrát predstavená v Slovinsku. Počas prvých dní niekto poškodil plagát, ktorý obsahoval arabské symboly. „Pomyslel som si, že keď výstava dokáže vyvolať takéto silné negatívne reakcie, musí vyvolať aj opačné pocity,“ vyjadril sa Mirko Ilić. Vandalizmus neobišiel ani výstavu v Bratislave. Počas jej trvania na Moste SNP boli niektoré plagáty odcudzené a veľká časť bola posprejovaná. „Tešíme sa, že výstava vzbudila taký veľký záujem. Mrzí nás, že natoľko, že po prvých pár dňoch bolo niekoľko plagátoch odcudzených a museli sme ich nahrádzať. Veríme, že to bolo so zámerom šíriť toleranciu aj na iných miestach. Čo je však neospravedlniteľné, bolo znehodnotenie plagátov posprejovaním. Ani to nás však neodradilo a výstavu sme presunuli do bezpečia Klarisiek,“ uviedla K. Hulíková.

Nezmyselné vyčíňanie vandalov poškodilo väčšinu plagátov. Foto: Archív BKIS

V Klariskách si môžu návštevníci od 8.10. – 29.11. pozrieť 27 plagátov, ktoré boli vystavené na Moste SNP a 24 úplne nových plagátov z kolekcie Tolerancia. „Prial by som si mať plagáty od umelcov zo všetkých krajín sveta, pretože každý z nás môže prispieť k zmene myslenia a správania ostatných,“ vyznal sa Mirko Ilić.

Súčasťou výstavy je aj plagát slovenského zástupcu – grafického dizajnéra Petra Javoríka. „Na mojom plagáte je znázornený štylizovaný pes a mačka na vlajke LGBT. Pes symbolizuje cirkev, ktorá by mala nájsť toleranciu k spolunažívaniu s komunitou LGBT, ktorá je zase znázornená symbolom mačky,“ vysvetľuje P. Javorík.

Výstava v Klariskách predstaví aj nové plagáty, ktoré na Moste SNP neboli vystavené. Foto: Archív BKIS

Putovnú výstavu plagátov s príznačným názvom Tolerancia si môžu návštevníci Klarisiek pozrieť od štvrtka do nedele v čase od 14.00 – 19.00 až do 29.11.2020. Vstup je zdarma.

Viac informácií na www.bratislava.sk a www.bkis.sk

Informačný servis