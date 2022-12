Vytrhol Matovič demisiu z rúk, či nevytrhol? Jeho verzia je iná, ako majú prezidentka Čaputová a Špaček (video)

Možno mohlo byť vo štvrtok všetko inak a menšinová vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) by v parlamente nepadla, ale to by na seba opäť nemohol strhnúť pozornosť líder hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič.

Sulíkova dohoda so Šipošom

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík bol dohodnutý so šéfom poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michalom Šipošom, že hlasovanie posunú o ďalšie dve hodiny, aby Matovič stihol podať demisiu.

Klub SaS bol pripravený podržať vládu. Sulík to po páde vlády povedal v relácii TV JOJ Na hrane. „My sme jednoducho potrebovali získať čas, preto som sa dohodol s Michalom Šipošom, že hlasovanie bude o dve hodiny odsunuté. Boli sme pripravení návrh buď stiahnuť, alebo zaň nehlasovať, skrátka, aby vláda nepadla,“ povedal Sulík a dodal, že za výsledok si môže Matovič sám.

V rámci spomínaných dvoch hodín plánoval šéf liberálov rokovať s premiérom Hegerom a dohodnúť sa s ním na ďalších krokoch, napríklad vyriešiť aj otázku rozpočtu. „Igor Matovič tam mal tú demisiu podať a mohlo sa to vyvinúť celkom inak,“ skonštatoval šéf SaS.

Špaček a prezidentka hovoria o vytrhnutí

Matovič aj do prezidentského paláca demisiu podať šiel, ale nakoniec si to rozmyslel a ešte sa aj postaral o rozruch. Verzie, čo sa stalo sa však líšia. Inú má on sám a inak incident opísali prezidentka Zuzana Čaputová aj vedúci jej kancelárie Metod Špaček.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hlava štátu opísala situáciu v statuse na sociálnej sieti Facebook a Špaček sa pre média vyjadril, že Matovič mu demisiu z rúk demisiu vytrhol, pričom počas celého aktu jej podávania telefonoval.

„Dnes podvečer v Grassalkovičovom paláci minister financií predo mnou demisiu podpísal, my sme potvrdili jej prijatie, následne počas toho, ako sme vytvárali kópiu, aby sme mu ju odovzdali, tak si z mojich rúk vytrhol kópiu aj originál, otočil sa odišiel,“ uviedol Špaček. Ako ďalej dodal, z úst ministra financií zazneli slová: „Viete čo, rozmyslel som si to.“

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Bojovníci sa pred mafiou neskláňajú

Matoviča mrzí, že Prezidentský palác hovorí o vytrhnutí. Ako povedal na tlačovej besede krátko po vyslovení nedôvery vláde v parlamente, svoju podpísanú demisiu si jednoducho zobral späť a nevytrhol ju z rúk vedúcemu prezidentskej kancelárie.

„Podal som svoju demisiu a požiadal som o kópiu,“ povedal Matovič s tým že následne telefonoval s človekom, ktorého si veľmi váži. Nespresnil však o koho ide. „Ten mi povedal, že bojovníci sa pred mafiou neskláňajú,“ vyhlásil minister financií.

Keď mu následne kancelár prezidentky podával kópiu demisie, vzal si aj originál. „Podával mi jednu, ja som si zobral aj druhú,“ priblížil Matovič. Ako to presne bolo vedia asi len samotní „aktéri“ a je len vás komu veríte viac, či ministrovi financií, alebo hlave štátu a jej vedúcemu kancelárie.