Významná posila pre FC Košice – získala nového generálneho partnera Niké!

Futbalové Košice sú pred jarnou časťou mimoriadne aktívne. Káder doplnili nové hráčske posily, ale hlavne klub získal nového generálneho partnera a to stávkovú spoločnosť Niké.

Niké patrí k najvýznamnejším slovenským spoločnostiam podporujúcim šport u nás. Stojí na strane najlepšej športovkyne Slovenska Petry Vlhovej, je generálnym partnerom viacerých športových odvetví, ale podporuje aj vybrané kluby. Do bohatého portfólia pribudla ďalšia atraktívna značka a to FC Košice.

Zo spojenia s košickým futbalom sa teší generálny riaditeľ Niké Doc. Ing. Otto Berger, CSc.: „Košice sú športové mesto. Konajú sa tu významné športové podujatia, miestne kluby majú početné fanúšikovské základne. Podobne šport patrí k Niké. Preto som rád, že dochádza k vzájomnému spojeniu. Navyše partneri z Košíc nás zaujali svojou víziou, ktorú s klubom majú. Verím, že z toho bude úspešné partnerstvo pre obe strany.“

Nadšenie neskrýva ani prezident klubu Dušan Trnka: „Partnerstvo so spoločnosťou Niké otvára nášmu klubu ďalšie možnosti v rozvoji a napredovaní budovania profesionálneho futbalového klubu a značky FC Košice. Dôvera, ktorou nás spoločnosť Niké poctila, je pre nás zaväzujúca a sme veľmi radi, že môžeme spoločne pokračovať na našej ceste s tak silným a stabilným partnerom.“ Doplnil ho aj predseda predstavenstva FC Košice Gergely Sántha: „Som rád, že sa k našim partnerom pridala taká úspešná spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou. Dôvera, ktorú nám týmto spoločnosť preukázala, svedčí o tom, čo sme pred dvoma rokmi začali s našimi slovenskými partnermi, a to v oživenie futbalu v Košiciach. Verím, že v spolupráci s naším generálnym partnerom už čoskoro budeme môcť spoločne osláviť návrat FC Košice do prvej futbalovej ligy.“

Výkonný riaditeľ Niké Ing. Roman Berger bol ten, ktorý viedol rokovania so zástupcami Košíc. V krátkom slede pritom ide už o tretí futbalový klub, ktorý sa pridal k bratislavskému Slovanu a bude mať na dresoch logo Niké je tipovanie. „Futbal patrí k najpopulárnejšiemu športovému odvetviu na Slovensku. Navyše spojili sme sa s klubmi, ktoré sú ambiciózne, majú víziu, stoja za nimi cieľavedomí ľudia a majú široké fanúšikovské zastúpenie. Zástupcovia Košíc chcú futbal v metropole východu vrátiť na prvoligovú mapu. Verím, že posila v podobe príchodu nového generálneho partnera Niké im prinesie vytúžené ovocie.“

