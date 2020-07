Vzácne nevydané demo Davida Bowieho ide do dražby, o jeho existencii doteraz nikto nevedel

V britskom Chippenhame budú v piatok dražiť vzácnu nevydanú demonahrávku zosnulého anglického speváka Davida Bowieho. Umelec nahral skladbu I Do Believe I Love You v roku 1966, keď pôsobil vo vydavateľstve Orbit Music ako skladateľ piesní.

Platňa, ktorú predajca z Londýna našiel v zbierke staršej hudby, by podľa odhadov mohla vyniesť až 5 000 libier (v prepočte viac ako 5 500 eur).

Nahrávka vyvolá medzi fanúšikmi rozruch

„Ako jeden z mála ľudí na svete, ktorí tú nahrávku počuli, som stále prekvapený, že tento hudobný poklad odhalili po toľkých rokoch. David Bowie je jeden z najikonickejších umelcov všetkých čias a som si istý, že tento predmet vytvorí rozruch medzi fanúšikmi Bowieho a zberateľmi populárnej kultúry po celom svete,“ vyjadril sa Martin Hughes, dražobník z Wessex Auction Rooms.

O existencii nahrávky nikto nevedel

„Je to naozajstný kúsok histórie a doteraz nikto nevedel, že existuje, takže na aukcii očakávame veľký záujem fanúšikov,“ doplnil jeho kolega Tim Weeks, ktorý bol podľa svojich slov z počúvania nahrávky „úplne mimo“.

Wessex Auction Rooms ponúka v aukcii viacero vzácnych Bowieho kúskov. Okrem iného to je napríklad podpísaná platňa The Man Who Sold The World z roku 1970.