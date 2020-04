Ľudia pre koronavírus nemajú ignorovať príznaky iných chorôb, zdravotnícke orgány varujú pred následkami

Britské zdravotnícke orgány vyzývajú ľudí, aby pre nový koronavírus neignorovali príznaky iných chorôb. Výzva prišla v čase, keď sa začali objavovať obavy z neliečenia rakoviny a iných ochorení, keď sa tamojší systém zdravotnej starostlivosti zameriava na boj s pandémiou.

Vládna agentúra Public Health England informovala, že návštevy nemocničných pohotovostí klesli v apríli v porovnaní s rovnakými obdobím v minulom roku o takmer 50 percent.

Ľudia sa snažia vyhýbať nemocniciam

Výskumná charitatívna organizácia Cancer Research UK odhaduje, že každý týždeň v krajine nediagnostikujú 2 250 nových prípadov rakoviny.

To je čiastočne aj preto, lebo ľudia nechcú chodiť do nemocníc pre obavy, že chytia koronavírus alebo by mohli zaťažovať systém.

Ignorovanie problémov bude mať následky

Britská Národná zdravotná služba (NHS) spúšťa verejnú informačnú kampaň, v ktorej vyzýva ľudí, aby v prípade potreby vyhľadali pomoc a pokračovali v navštevovaní služieb, ako sú skríningy rakoviny či vyšetrenia počas tehotenstva.

Systém zdravotnej starostlivosti má podľa NHS kapacitu aj na liečbu iných zdravotných problémov, ako je koronavírus.

„Ignorovanie problémov môže mať vážne následky, teraz alebo v budúcnosti,“ upozornil výkonný riaditeľ NHS Simon Stevens.