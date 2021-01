Afrika si zabezpečila takmer 300 miliónov vakcín, proces očkovania môže zabrať až dva roky

Afrika si zabezpečila takmer 300 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Potvrdil to vedecký poradca kontinentálneho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Nicaise Ndembi.

Spomenuté množstvo dávok zabezpečili nezávisle od iniciatívy pre globálny prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 (COVAX) podporovanej Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorá štartuje v apríli.

Potvrdili vyše tri milióny nakazených

„Čierny kontinent“ počas víkendu prekonal hranicu troch miliónov potvrdených prípadov koronavírusu, z ktorých bolo viac ako 1,2 milióna v Juhoafrickej republike.

„Vakcíny plánujeme mať do konca prvého štvrťroka 2021,“ skonštatoval Ndembi s tým, že Afrika neskôr očakáva 600 miliónov dávok v rámci iniciatívy COVAX.

Vakcíny za miliardy dolárov

Podľa Ndembiho africkí predstavitelia oslovili najmenej 10 výrobcov a vývojárov vakcín, keďže na kontinente chcú zaočkovať aspoň 60 percent z celkovej 1,3-miliardovej populácie, čo predstavuje asi 780 miliónov ľudí. CDC uviedlo, že na splnenie tohto cieľa bude potrebných asi 1,5 miliardy dávok za predpokladu, že každá osoba dostane dve.

Úsilie zaočkovať uvedený počet Afričanov bude stáť asi 10 miliárd dolárov, podľa Ndembiho by sa to mohlo podariť do dvoch rokov.