Ako bojovať so stresom a prekonať náročnejšie obdobie

Svet je stresujúce miesto a preto dáva zmysel, že sa mnohokrát môžeme cítiť smutní a úzkostliví. Je veľa faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ale jednou z vecí, ktoré ovplyvniť môžeme je starostlivosť o naše blaho – ako o myseľ, tak aj o telo. Aby sme vám pomohli získať motiváciu, prinášame vám tie najlepšie tipy, triky a rady, ktoré vám pomôžu načerpať inšpiráciu.

Pravidelne cvičte

Okrem toho, že má cvičenie fyzické a zdravotné výhody, ukázalo sa aj ako silný prostriedok na zmiernenie stresu. Prakticky každá forma fyzickej aktivity môže pôsobiť ako odbúravač stresu. Aj keď nie ste športovec alebo vo forme, cvičenie môže byť stále dobrým prostriedkom na odbúranie stresu. Fyzická aktivita môže napumpovať vaše dobré endorfíny a ďalšie prírodné nervové chemikálie, ktoré zvyšujú váš pocit pohody. Cvičenie môže tiež preorientovať vašu myseľ na pohyby vášho tela, čo môže zlepšiť vašu náladu a pomôcť zbaviť sa denno denného stresu. Ukázalo sa predsa, že cvičenie uvoľňuje endorfíny – prírodné látky, ktoré vám pomôžu cítiť sa lepšie a udržať si pozitívny postoj.

Meditácia

Skúšali ste niekedy meditovať? Ak si počas dňa vyhradíte nejaký čas na meditáciu, uvidíte, aké zázraky dokáže spraviť vo vašej pohode. Len pár minút denne, kedy máte pocit, že chcete zavrieť oči a zhlboka dýchať, môže zmeniť váš pocit a nastavenie mysle. Pravidelná meditácia vám môže pomôcť efektívnejšie sa vysporiadať so stresom a môže ľahko zabrániť pocitu úzkosti a dokonca môže pomôcť zmierniť vysoký krvný tlak. Počas meditácie sústredíte svoju pozornosť a stíšite prúd neusporiadaných myšlienok, ktoré môžu napĺňať vašu myseľ a spôsobovať stres. Meditácia môže navodiť pocit pokoja a rovnováhy, ktorý môže byť prínosom pre vašu emocionálnu pohodu a vaše celkové zdravie. Meditáciu môžete praktizovať kdekoľvek a kedykoľvek, či už ste na prechádzke, idete autobusom do práce alebo čakáte v ordinácii u lekára. K meditácií patria aj esenciálne oleje, ktoré obsahujú koncentrované výťažky z listov, semien, koreňov, kvetov alebo plodov. 100% levanduľový olej je známy svojimi blahodárnymi účinkami na ľudský organizmus a jeho výrazná kvetinová aróma má upokojujúce účinky. Považuje sa za jeden z najobľúbenejších olejov bio kvality, pretože má vynikajúce ošetrujúce vlastnosti, tiež pomáha tlmiť stres, vyrovnáva hladinu hormónov a znižuje pocit nervového napätia. Vplyvom upokojujúceho a relaxačného pôsobenia tiež môže prispieť k predĺženiu a skvalitneniu spánku.

Jedzte zdravšie

Zdravá strava je dôležitou súčasťou starostlivosti o seba. Snažte sa jesť rôzne druhy ovocia a zeleniny a celozrnné výrobky. Či už ide o misku celozrnných cereálií, tanier zeleniny alebo malín, jesť viac vlákniny je naozaj dôležité a veľmi dobré pre vaše zdravie. Vláknina je prebiotikum, ktoré vyživuje dobré baktérie nášho čreva a podľa jednej americkej štúdie sa zistilo, že ľudia, ktorí jej jedli viac, žili oveľa dlhšie. Doktorka Megan Rossi, prehlásila, že: „Pri novej štúdií sa niekoľko ľudí muselo dva týždne držať na diéte s vysokým obsahom vlákniny, čím zdvojnásobili príjem vlákniny a skonzumovali päťnásobné množstvo prebiotickej vlákniny. Po dvoch týždňoch zaznamenali významný prínos pre svoje črevné mikróby, vrátane zvýšenia počtu bifidobaktérií, ktoré sú spojené so silnejšou imunitou, ale len tri týždne po návrate k ich normálnej strave sa ich črevné mikróby vrátili na svoju pôvodnú úroveň. Tak ako sa vaše rastliny scvrknú, ak ich nepolejete, to isté platí pre vašu vnútornú komunitu mikróbov, ktoré sa o nás každý deň starajú.“ Ako doplnok stravy môžete vyskúšať napríklad niektoré z vegánskych probiotik značky ProViotic. ProViotic je jedinečný tým, že probiotiká obsiahnuté v produkte sú izolované z kvetov snežienky, pestované v organickej zeleninovej štave, produkt neobsahuje laktózu a je 100% vegánsky.

Doprajte si dostatok spánku

Stres môže spôsobiť problémy so zaspávaním. Keď máte príliš veľa práce a príliš veľa premýšľate, váš spánok môže trpieť. Spánok je však čas, kedy sa váš mozog a telo dobíjajú a jeho kvalita a množstvo môžu ovplyvniť vašu náladu, hladinu energie, koncentráciu a celkové fungovanie. Ak máte problémy so spánkom, uistite sa, že máte pred spaním pokojnú, relaxačnú rutinu, počúvajte upokojujúcu hudbu, odložte telefón a dodržiavajte pravidelný rozvrh.

Píšte si denník

Zapísanie svojich myšlienok a pocitov môže byť dobrým uvoľnením pre inak zadržiavané emócie. Nemyslite na to, čo napíšete – len píšte, čo vás napadne. Nikto iný to nemusí čítať, takže sa nesnažte o dokonalosť v gramatike alebo pravopise. Nechajte svoje myšlienky plynúť na papieri alebo obrazovke počítača. Keď skončíte, môžete to, čo ste napísali, vyhodiť alebo si to uložiť, aby ste sa k tomu mohli vrátiť neskôr.

Spojte sa s ostatnými

Keď ste v strese a podráždení, môže byť vaším inštinktom izolovať sa. Namiesto toho oslovte rodinu a priateľov a vytvorte sociálne kontakty. Sociálny kontakt je dobrým prostriedkom na zmiernenie stresu, pretože môže ponúknuť rozptýlenie, podporu a pomôcť vám tolerovať životné vzostupy a pády.

